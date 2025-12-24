Share Market Live Updates 24 Dec: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल
Share Market Live Updates 24 Dec: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच बुधवार 24 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई शेयरों में सोमवार को तेजी आई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में 4.3% की वार्षिक दर से बढ़ी, जो दूसरी तिमाही में 3.8% की वृद्धि से तेज हो गया। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती संकेतों ने भारतीय इक्विटी के लिए सकारात्मक शुरुआत की ओर भी इशारा किया। बता दें मंगलवार को सेंसेक्स 43 अंक टूटकर 85,524.84 पर और निफ्टी 5 अंक ऊपर 26,177.15 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत
एशियाई बाजार
एसएंडपी 500 इंडेक्स के एक नए रिकॉर्ड पर चढ़ने के बाद एशियाई स्टॉक अधिक खुले। एमएससीआई के क्षेत्रीय इक्विटी सूचकांक ने चौथे सीधे सत्र के लिए लाभ बढ़ाया, 0.3% की वृद्धि हुई, जापान और दक्षिण कोरिया के बाजारों में वृद्धि हुई, जबकि ऑस्ट्रेलियाई शेयर एक छोटे व्यापारिक सत्र में फिसल गए। टोक्यो समयानुसार सुबह 10 बजे तक एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में थोड़ा बदलाव हुआ था। हैंग सेंग फ्यूचर्स 0.1% ऊपर उठा, जापान का टॉपिक्स 0.1% बढ़ा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.5% गिर गया।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 26,234 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 31 पॉइंट या 0.12% ऊपर है।
वॉल स्ट्रीट
वॉल स्ट्रीट मंगलवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 31.30 अंक या 0.5% चढ़कर 6,909.79 पर बंद हुआ, जो दिसंबर में पहले सेट किए गए रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 79.73 अंक या 0.2% बढ़कर 48,442.41 पर पहुंच गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 133.02 अंक या 0.6% बढ़कर 23,561.84 पर बंद हुआ।
अमेरिकी जीडीपी डेटा
अमेरिकी अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में दो वर्षों में अपनी सबसे मजबूत गति से बढ़ी, जो स्थिर उपभोक्ता मांग, ठोस व्यापार खर्च और व्यापार तनाव को कम करने से समर्थित है।
डॉलर
डॉलर इंडेक्स 0.29% फिसलकर 97.96 पर आ गया, जबकि यूरो 0.25% बढ़कर 1.1789 डॉलर हो गया। जापानी येन के मुकाबले डॉलर 0.47% गिरकर 156.31 पर आ गया।
सोने की कीमतें
सोने का भाव 4,500 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गया। सेफ हेवन मांग मजबूत हुई। चांदी ने भी रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, जबकि तांबे की कीमतें पहली बार 12,000 डॉलर प्रति टन के पार पहुंच गईं। चांदी मंगलवार को पहली बार $ 70 प्रति औंस से ऊपर कारोबार कर रही थी। प्लेटिनम भी बुधवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, पहली बार 2,300 डॉलर प्रति औंस से ऊपर कारोबार करने के लिए 4% की छलांग लगाई।
सिंगापुर में सुबह 8:54 बजे तक स्पॉट गोल्ड 0.6% बढ़कर 4,513.87 डॉलर प्रति औंस हो गया। चांदी 0.6% बढ़कर 71.89 डॉलर पर पहुंच गई। प्लेटिनम 3.3% बढ़कर 2,365.72 डॉलर हो गया और पैलेडियम भी 3% से अधिक बढ़ गया। ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स 0.1% नीचे था।
तेल की कीमतें
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ने पिछले पांच सत्रों में लगभग 6% चढ़ने के बाद 58 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार किया, जबकि ब्रेंट क्रूड मंगलवार को 62 डॉलर से ऊपर बंद हुआ।
वाशिंगटन ने वेनेजुएला के तट पर एक तीसरे तेल टैंकर का पीछा करना जारी रखा है, क्योंकि व्हाइट हाउस निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। आने वाले वर्ष में ग्लाोबल सप्लाई की मांग से अधिक होने की उम्मीद है।
डब्ल्यूटीआई फ्यूचर्स इस साल अब तक लगभग 18% नीचे हैं और 2020 के बाद से अपनी सबसे तेज वार्षिक गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि भू-राजनीतिक तनाव ने नुकसान को सीमित करने और कीमतों को सपोर्ट करने में मदद की है।
