इस स्मॉल कैप स्टॉक की कीमतों में 11% की तेजी, 52 वीक हाई पर दाम, कीमत 200 रुपये से कम
मुख्य बातें
- Shalimar Paints share price: शालीमार पेंट्स के शेयरों में आज 11 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- जिसके बाद कंपनी के शेयरों का दाम 52 वीक हाई है
Shalimar Paints share price: एक तरफ घरेलू शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ स्मॉल कैप कंपनी शालीमार पेंट्स के शेयरों में उछाल दर्ज की गई है। इस कंपनी के शेयरों का दाम आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही 11 प्रतिशत चढ़ गया। बता दें, बीएसई में कंपनी का शेयर 106.01 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 11 प्रतिशत की तेजी के साथ 116.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई है। इस स्टॉक का बीएसई में 52 वीक लो लेवल 34.37 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 881 करोड़ रुपये का है।
शेयरों में तेजी की वजह क्या
इस कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि कंपनी के प्रमोटर infra.Market के साथ विलय होने पर शालीमार पेंट्स को एक इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मेटेरियल प्लेटफॉर्म में बदल देंगे। बता दें, अभी इस मर्जर को स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल एंड क्रेडिटर्स से अप्रूवल मिलना बाकि है। विलय होने के बाद शालीमार 4 अलग सेगमेंट में ऑपरेट करेगी।
इस प्रस्तावित विलय में Infra.Market के शेयरहोल्डर्स को कंपनी के 100 शेयर पर शालीमार के 314 शेयर अलॉट किए जाएंगे।
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है?
दो हफ्ते में इस स्टॉक का दाम 29 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 1 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 35 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में इस स्मॉल कैप स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 110 प्रतिशत बढ़ गया है। हालांकि, एक साल में स्टॉक 54 प्रतिशत का ही रिटर्न देने में सफल रहा है। जबकि इस पीरियड में सेंसेक्स इंडेक्स में 2.92 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
दो साल में स्टॉक का दाम 4.99 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक रिटर्न देने में असफल रहा है। 3 साल में पोजीशनल निवेशकों ने अपने शेयरों की वैल्यू 38 प्रतिशत गंवा दी। वहीं, 5 साल में 5.73 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। 10 साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड रखने वाले निवेशकों को 8 प्रतिशत का रिटर्न ही दिया है।
इस स्टॉक 2012 में बंटवारा हो चुका है। तब कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।