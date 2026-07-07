12 महीने में 1,00,000 तक पहुंच सकता है सेंसेक्स, Morgan Stanley ने कहा, ‘25% चांस’
मुख्य बातें
- ब्रोकरेज हाउस Morgan Stanley ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सेंसेक्स अगले 12 महीने में 1,00,000 तक पहुंच सकता है
Sensex outlook in 12 months: सेंसेक्स आने वाले 12 महीनों में 1,00,000 तक पहुंच सकता है। यह कहना है कि ब्रोकरेज हाउस Morgan Stanley का। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर तेजी जारी रहती है तब की स्थिति में बीएसई सेंसेक्स उछाल के साथ एक लाख के स्तर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में मौजूदा हालात में 1 लाख तक पहुंचने की संभावना 25 प्रतिशत है।
क्यों किया जा रहा है इस तरह का दावा? (Sensex latest Updates)
Morgan Stanley ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर कच्चे तेल का दाम 80 डॉलर प्रति बैरल के नीचे बना रहता है, भारत की ट्रेड स्थिति में सुधार होता है और ऐसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जिससे इकनॉमी और मजूबत बने। इन परिस्थितियों में सेंसेक्स 1,00,000 तक पहुंच सकता है। Morgan Stanley की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्थिति में वित्त वर्ष 2026 से 2029 तक सेंसेक्स की कमाई 19 प्रतिशत के सालाना दर से बढ़ेगी।
सामान्य स्थिति में 89000 तक पहुंचने की संभावना
रिपोर्ट में कहा गया है कि बेस स्थिति में सेंसेक्स 12 महीने में 89000 तक पहुंच सकता है। यह प्रोजेक्शन मैक्रोइकनॉमिक स्टेबिलिटी और प्राइवेट सेक्टर में इवेस्टमेंट में तेजी के आधार पर जतायाजा रहा है। इन परिस्थितियों में सेंसेक्स की कमाई वित्त वर्ष 2029 तक 16 प्रतिशत के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से आगे बढ़ेगी। बता दें, Morgan Stanley ने इस स्थिति की संभावना 50 प्रतिशत बताया है।
गिरावट की स्थिति में कहां जाएगा सेंसेक्स
रिपोर्ट के अनुसार अगर गिरावट की स्थिति रही तो सेंसेक्स अगले साल 66000 अंक तक लुढ़क जाएगा। Morgan Stanley ने इसकी संभावना 25 प्रतिशत जताई है।
ब्रोकरेज हाउस के अनुसार धारणा में सुधार की संभावना तब बनेगी जब एआई को लेकर विश्व भर में कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा। या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आए। Morgan Stanley का मानना है कि एफपीआई के इंफ्लो के लिए ढांचागत सुधार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 साल के दौरान भारत का जीडीपी के अनुपात में इनवेस्टमेंट 37.50 प्रतिशत बढ़ेगा।
ब्रोकरेज हाउस वित्तीय, इंडस्ट्रीयल और आईटी को लेकर अब भी ओवरवेट वाले विचार पर कायम है। वहीं, एनर्जी, मैटेरियल्स, यूटिलिटी और हेल्थकेयर सेक्टर को अंडरवेट करार दिया है।
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लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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