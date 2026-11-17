गोल्ड का कारोबार करने वाली कंपनी का शेयर 8% उछला, इस नई खबर का असर
मुख्य बातें
- Senco Gold Ltd Share Price: आज मंगलवार को सेनको गोल्ड की कीमतों में 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह नई खबर है
Senco Gold Ltd Share Price: आज मंगलवार को सोने और चांदी का कारोबार करने वाली कंपनी सेनको गोल्ड के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर बीएसई में आज 17 नवंबर को 321.10 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 8 प्रतिशत की उछाल के बाद 337.55 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इस उछाल के पीछे की वजह दिवाली सीजन है। बता दें, कल सोमवार को कंपनी के शेयरों में 8 प्रतिशत की गिरावट भी देखने को मिली थी। यह गिरावट तिमाही नतीजों के बाद दर्ज की गई थी।
2426 करोड़ रुपये का कारोबार (Senco Gold Ltd updates)
सेनको गोल्ड के लिए धनतेरस से दिवाली तक का सीजन शानदार रहा है। इस दौरान कंपनी की रिटेल नेट सेल वैल्यू 2426 करोड़ रुपये थी। कंपनी के लिए यह अबतक का सबसे बेस्ट सीजन साबित हुआ है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर से 11 नवंबर के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक रेवन्यू इकट्ठा किया गया है। बता दें, कंपनी ने 10 नए शोरूम खोले हैं।
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी के रेवन्यू में सालाना आधार पर 34 प्रतिशत का इजाफा टाइटन, कल्याण ज्वैलर्स, पीएन गाडगिल से अधिक है। एक्सपर्ट इस स्टॉक के लिए न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है।
कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं?
सेनको गोल्ड के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 101 करोड़ रुपये रहा है। जोकि पिछले साल की तुलना में कम है। तब जुलाई से सितंबर के दौरान 105 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट रहा था। वहीं, सितंबर तिमाही में गोल्ड ज्वैलरी का कारोबार करने वाली इस कंपनी का रेवन्यू 67.40 प्रतिशत की उछाल के बाद 3056 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले यह 1826 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी का कंसॉलिडेटेड EBITDA सालाना आधार पर 16.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 213 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
शेयर बाजार में कंपनी ने किया निराश
पिछले एक साल में स्टॉक की कीमतों में 2.33 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, दो साल में स्टॉक 40 प्रतिशत से अधिक लुढ़क चुका है। बता दें, 3 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 4.46 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। बता दें, 2025 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब शेयरों को दो हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर आ गया।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।