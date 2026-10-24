अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्राइवेट पर सेबी का चला 'हथौड़ा', निवेशकों का ₹546.17 करोड़ लौटाने का आदेश; पेनाल्टी भी लगाई
मुख्य बातें
- सेबी ने अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्राइवेट पर कड़ा एक्शन लिया है
- मार्केट रेगुलेटर में एकेडमी और इसे फाउंडर अवधूत साठे को 546.17 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है
- यह पैसा 5 महीने के अंदर लौटाना होगा
मार्केट रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने शुक्रवार को अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड (Avadhut Sathe Trading Academy) और उसके फाउंडर अवधूत साठे को प्रतिभागियों के 546.17 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा है। प्रतिभागियों से अनरजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट सलाह और रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के तौर पर पैसा वसूला गया था। बता दें, सेबी ने 67.87 करोड़ रुपये का ब्याज भी लौटाने को कहा है।
सेबी ने ठोका जुर्माना
इसके अलावा सेबी ने साठे और उनकी एकेडमी को 2 साल तक या फिर रिफंड के आदेश के पालन होने तक (जो भी बाद में हो) सिक्योरिटी मार्केट से दूर रहने का का निर्देश दिया है। अपने 171 पेज की रिपोर्ट में सेबी ने एकेडमी, साठे और गौरी अवधूत साठे पर 11.50 करोड़ रुपये की पेनाल्टी भी लगाई है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने मार्केट नियमों का पालन नहीं किया है। बता दें, एकडेमी पर सेबी ने 6 करोड़ रुपये, साठे पर 4 करोड़ रुपये और गौरी अवधतू साठे पर 1.5 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई है।
5 महीने के अंदर लौटाना है पैसा
सेबी ने साठे और एकेडमी को 5 महीने के अंदर पैसा लौटाने का समय दिया है। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर ने न्यूजपेपर में विज्ञापन जारी कर निवेशकों को क्लेम की पूरी प्रक्रिया बताने के लिए भी साठे और एकेडमी से कहा है। न्यूज पब्लिकेशन का काम 30 दिन के अंदर करना है।
बिना रजिस्ट्रेशन के दे रहे थे सलाह
सेबी ने अपनी जांच में पाया है कि एकेडमी और साठे बिना रजिस्ट्रेशन के इनवेस्टमेंट और रिसर्च आधारित सलाह दे रहे थे। यह सलाह पैसा लेकर दिया जा रहा था। साठे और एकेडमी वाट्सएप ग्रुप, सेशन आदि के जरिए यह सलाह लोगों को दे रहे थे। इसके अलावा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार में भ्रामक रिटर्न की बात भी एकेडमी और साठे की तरफ से कही जा रही थी।
601 करोड़ रुपये का किया कलेक्शन
सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा कि एकेडमी और साठे ने प्रतिभागियों से कोर्स के नाम पर 601.38 करोड़ रुपये कलेक्ट किया है। अब इन्ही पैसों का लौटाने का निर्देश दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।