विदेशी इनवेस्टर्स के लिए सेबी ने किया LTCG हटाने का समर्थन, घरेलू निवेशकों के लिए अलग डिमांड : रिपोर्ट
मुख्य बातें
- सेबी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटाने का समर्थन किया है
- रिपोर्ट के अनुसार मार्केट रेगुलेटर ने विदेशी निवेशकों को लिए यह सलाह दी है
- मौजूदा समय में LTCG 12.50 प्रतिशत लगता है
इस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) टैक्स को हटाने की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार मार्केट रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने भी विदेशी निवेशकों को LTCG के बाहर रखने का समर्थन किया है। इसके अलावा सेबी ने घरेलू निवेशकों के लिए LTCG नियमों में बदलाव की बात की है। इससे डोमेस्टिक इनवेस्टर्स को फायदा होगा। सूत्रों के अनुसार सेबी ने कहा है कि अगर कोई घरेलू निवेशक अपनी मौजूदा होल्डिंग्स नए स्टॉक्स में इनवेस्ट करने के लिए बेचता है तो उसे भी LTCG से बाहर रखना चाहिए। बता दें, जब कोई भी कोई निवेशक 1 साल से अधिक समय के शेयर होल्ड करता है तो उसे LTCG के दायरे में रखा जाता हैं। मौजूदा समय में इस टाइम पीरियड के लिए 12.50 प्रतिशत का टैक्स लगता है। वहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सरकार की तरफ से 20 प्रतिशत टैक्स वसूला जाता है।
सेबी की तरफ से यह सलाह देने की रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आ रही जब अगले कुछ महीनों के अदंर बजट पेश होगा। केंद्र सरकार की तरफ से फरवरी 2027 में बजट पेश किया जाएगा। बता दें, इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।
क्यों शुरू हुई इसकी चर्चा
इस साल विदेशी निवेशकों ने जमकर शेयरों की बिकवाली की है। 2026 में घरेलू बाजार से विदेशी निवेशकों ने 31 बिलियन डॉलर की बिक्री की है। पिछले दो साल से विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली हो रही है। जिसकी वजह से घरेलू शेयर बाजार और करेंसी पर दबाव साफ देखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों की तरफ से लगातार भारत के टैक्स सिस्टम को लेकर सवाल किया जा रहा है। उसमें बदलाव की मांग तेज पकड़ रही है।
रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि भारत इस समय सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाले देशों में से एक है। बता दें, बीते हफ्ते जेफरिज ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव होता है तो भारत का शेयर बाजार विदेशी निवेशकों के लिए काफी आकर्षक बन जाएगा।
पिछले दो साल में निफ्टी में 4.8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।