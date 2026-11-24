‘GMP आंकड़े जारी करना बंद करें’, सेबी का कड़ा एक्शन; निवेशकों को भी चेताया
मुख्य बातें
- IPO GMP Sebi Advice: सेबी ने जीएमपी के आंकड़ों को प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी है
- 23 नवंबर को मार्केट रेगुलेटर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी
IPO GMP Sebi Advice: जब कोई आईपीओ आता है तो सबसे अधिक निगाह उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी पर रहती है। सेबी ने जीएमपी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मार्केट रेगुलेटर ने जीएमपी के पब्लिकेशन और सर्कुलेशन पर रोक लगा दी है। निवेशकों के हित को बचाने के लिए सेबी की तरफ से यह फैसला किया गया है। बता दें, ग्रे मार्केट रेगुलेटेड बाजार नहीं है। यहां एक अनुमान जताया जाता है। माना जाता है कि जीएमपी के आस-पास ही आईपीओ की शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी। लेकिन बहुत बार यह देखा गया है कि जीएमपी के उलट भी लिस्टिंग हुई है।
23 नवंबर को जारी की गई एडवाइजरी
सेबी ने सोमवार 23 नवंबर को जारी किए एडवाइजरी में कहा है कि निवेशक IPO के जीएमपी के आधार पर लिस्टिंग का अनुमान लगाने से बचें। इसके साथ सेबी की तरफ से कहा गया है कि ग्रे मार्केट अनॉफिशियल प्रीमियम से जुड़ा ट्रांजैक्शन ना करें। सेबी ने बताया है कि यह रेगुलेशन के बाहर होता है।
बता दें, यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब आईपीओ की जीएमपी की चर्चा खूब होने लगी थी। न्यूजपेपर, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हर जगह आईपीओ के जीएमपी की चर्चा शुरू हो गई थी।
सेबी ने IPO GMP आंकड़ों के प्रस्तुत करने पर लगाई रोक
मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि सेबी रजिस्टर्ड संस्थाएं और लोग भी जीएमपी का प्रचार और प्रसार करने लगे थे। इनके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम को अन्य माध्यमों के जरिए से भी काफी फैलाया जा रहा था। जिसको देखते हुए जीएमपी प्रस्तुत करने पर सेबी ने रोक लगा दी है।
मार्केट रेगलुटेर की तरफ से बताया गया है कि जीएमपी एक अनाधिकारिक और अनवेरिफाइड प्राइस होता है। जिसपर आधिकारिक लिस्टिंग से पहले शेयर के ट्रेड होने का दावा किया जाता है। सेबी ने सभी रजिस्टर्ड संस्थाओं और लोग से अपनी बेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स,ईमेल, एसएमएस आदि के जरिए जीएमपी के प्रचार और प्रसार ना करने की बात कही है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सेबी के इस फैसले की वजह निवेशकों के हित को बचाए रखना है। मार्केट रेगुलेट करने वाली संस्था को डर निवेशक जीएमपी को ही एक संभावित लिस्टिंग आंकड़े के तौर पर भरोसा ना कर लें। इससे नुकसान होने की भी संभावना बनी रहती है। बता दें, सेबी ने निवेशकों को जीएमपी के आधार पर लिस्टिंग या संभावित रिटर्न के आधार पर आईपीओ पर दांव लगाने से बचने की सलाह भी दी है।
इसके अलावा संस्था ने निवेशकों को आगाह किया है कि जीएमपी आधारित ट्रांजैक्शन पर कोई भी विवाद होने पर मार्केट रेगुलेटर की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पाएगी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।