IPO से पहले ही SBI Mutual Fund ने निवेशकों किया मालामाल, लगभग 4 गुना रिटर्न, समझें कैसे
मुख्य बातें
- SBI Mutual Fund IPO News: आईपीओ आने से पहले ही एसबीआई म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है
- तीन साल पहले अनिलिस्टेड मार्केट में शेयर खरीदने वाले अबतक लगभग 4 गुना रिटर्न पा चुके हैं
SBI Mutual Fund IPO News: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक और कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ आने से पहले ही SBI Mutual Fund ने निवेशकों को मालामाल बना दिया है। जिन निवेशकों ने अनलिस्टेड मार्केट में तीन साल पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड के शेयर खरीदे होंगे उनका पैसा तीन गुना बढ़ गया है। बता दें, निवेशक की देश की दिग्गज एसेट कंपनी के आईपीओ का लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं।
तीन साल पहले 900 रुपये के करीब था शेयरों का दाम
SBI Mutual Fund का अनलिस्टेड मार्केट में तीन साल पहले 900 रुपये दाम था। जोकि 2800 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। इस स्तर पर पहुंचने के बाद कंपनी ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया था। तब एसबीआई म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को 1 पर शेयर 3 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। बता दें, बोनस इश्यू की वजह से इस समय अनलिस्टेड मार्केट में कंपनी का शेयर 858 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। यानी तीन साल पहले शेयर को खरीदने वाले निवेशकों को अबतक 3.8 गुना का रिटर्न मिल चुका है।
रिपोर्ट्स के अनुसार इस कंपनी का आईपीओ जुलाई के पहले सप्ताह में आ सकता है। कंपनी को सेबी का अप्रूवल आईपीओ लाने के लिए मिल चुका है। बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और Amundi का ज्वाइंट वेंचर इस कंपनी में है। कंपनी 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है।
क्यों आईपीओ ला रहा है फंड
पब्लिक लिस्टिंग होने के बाद कंपनी का कॉरपोरेट गवर्नेंस में और परदर्शिता आएगी। ब्रांड की लोकप्रियता और बढ़ेगी। इसके साथ ही मौजूदा शेयरहोल्डर्स को आंशिक निकासी का मौका भी मिल जाएगा।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?
Antique की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 2161.60 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष में कंपनी का रेवन्यू 3597.80 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 3250.60 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2023 से दिसंबर 2026 तक CAGR 16 प्रतिशत रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20.10 प्रतिशत और टैक्स भुगतान के बाद प्रॉफिट 24.20 करोड़ रुपये रहा है।
एसबीआई म्यूचुअल फंड एक कर्ज मुक्त कंपनी है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का कुल नेट वर्थ 830 करोड़ रुपये रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.80 प्रतिशत रहा है। वहीं, डिविडेंड पेआउट रेशियो 44 प्रतिशत रहा है। वित्त वर्ष 2023 में यह 13 प्रतिशत रहा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।