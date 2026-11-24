5 साल में 608% का रिटर्न, अब इस बैंक में SBI Mutual Fund खरीद रहा 9.99% हिस्सा; RBI की मिली मंजूरी
मुख्य बातें
- पिछले एक साल में साउथ इंडियन बैंक के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली है
- वहीं, 5 साल में बैंक के स्टॉक का दाम 608 प्रतिशत बढ़ा है
एसबीआई म्यूचुअल फंड्स (SBI Mutual Fund) को साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank) में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। सोमवार को इस बात की जानकारी साउथ इंडियन बैंक ने एक्सचेंज को दी। बता दें, आरबीआई की तरफ से अप्रूवल 23 नवंबर को कुछ शर्तों के साथ दिया गया है।
साउथ इंडियन बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ''आरबीआई ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को बैंक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों में कुल 9.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।''
यह मंजूरी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, वाणिज्यिक बैंकों में शेयर या मतदान अधिकारों के अधिग्रहण एवं हिस्सेदारी से संबंधित आरबीआई के 2025 के दिशानिर्देशों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और अन्य लागू कानूनों एवं नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निर्भर है।
साउथ इंडियन बैंक के शेयरों का प्रदर्शन
सोमवार को साउथ इंडियन बैंक के शेयरों का दाम मामूली तेजी के साथ बीएसई में 58.89 रुपये था। पिछले एक महीने में इस बैंकिंग कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 3 महीने में स्टॉक का दाम 30 प्रतिशत बढ़ चुका है। वहीं, 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 44 प्रतिशत का लाभ मिला है। 1 साल में South Indian Bank ने पोजीशनल निवेशकों को 54 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3.28 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बैंक के शेयरों का 52 वीक हाई 62.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 33.40 रुपये है। इसका मार्केट कैप 15430 करोड़ रुपये का है।
लॉन्ग टर्म मं स्टॉक ने किया मालामाल
दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 162 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 3 साल में बैंक के शेयरों का दाम 161 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को 608 प्रतिशत का रिटर्न इस कंपनी के शेयरों ने दिया है।
बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
2008 में बैंक ने एक बार बोनस शेयर भी दिया था। तब बैंक की तरफ से 4 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर बांटा गया था। वहीं, 2010 में बैंक ने अपने शेयरों को 10 हिस्सों में बांट दिया था। जिसके बाद South Indian Bank के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।
आखिरी बार इस बैंक के शेयर इसी साल अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब बैंक ने एक शेयर पर 0.4500 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2025 में भी बैंक ने इतना ही डिविडेंड अपने निवेशकों को दिया था।
बैंक के शेयरहोल्डिंग के अनुसार इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है। पब्लिक की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत है। एफआईआई की भी बैंक में अच्छी हिस्सेदारी है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।