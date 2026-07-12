SBI Funds IPO का साइज हुआ कम, GMP भी 100 के नीचे आया, चेक करें डीटेल्स
मुख्य बातें
- SBI Funds Management IPO: एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ का साइज कम हो गया है
- अब कंपनी के आईपीओ का साइज 9812.90 करोड़ रुपये है
SBI Funds Management IPO: एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ का साइज कम हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्री आईपीओ (IPO News प्लेसमेंट में 1.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचने के बाद यह कटौती हुई है। अब इस चर्चित आईपीओ का साइज 9812.90 करोड़ रुपये का है। शुरुआती समय में कंपनी को योजना 11692.90 करोड़ रुपये जुटाने की थी। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। कोई भी नया फ्रेश शेयर नहीं जारी किया जाएगा। बता दें, इस फंड कंपनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और Amundi India Holding की होल्डिंग है।
एसबीआई ने किसको बेचा है शेयर
शेयर बाजार को दी गई सूचना के अनुसार, बैंक ने यह हिस्सेदारी 574 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेची, जो प्रस्तावित आईपीओ के मूल्य दायरे की ऊपरी सीमा भी है। एसबीआई ने यह हिस्सेदारी 360 वन फंड्स, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, बेनेट कोलमैन, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस, कैप्री ग्लोबल वेंचर्स और कार्नेलियन भारत अमृतकाल फंड सहित विभिन्न निवेशकों को बेची।
क्या है प्राइस बैंड (SBI Funds Management IPO Price band)
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ का प्राइस बैंड 545 रुपये से 574 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 26 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14924 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, यह आईपीओ 14 जुलाई को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 16 जुलाई 2026 तक का मौका रहेहा।
कंपनी ने कर्मचारियों को एक शेयर पर 54 रुपये की छूट दी है। यह मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। ऐसे में इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनो जगह होगी।
आईपीओ में किसके लिए कितना हिस्सा
क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। एनआईआई के लिए कम से कम 15 प्रतिशत रिजर्व रहेगा। बता दें, कोटक महिंद्रा कैपिटल कारपोरेशन लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। केफिन टेक्नोलॉजी को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
कितना है जीएमपी (SBI Funds Management IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 88 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। जोकि 15.33 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। 10 जुलाई की तुलना में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ का जीएमपी 22 रुपये कम हुआ है। तब ग्रे मार्केट में 110 रुपये के प्रीमियम पर यह आईपीओ ट्रेड कर रहा था। बता दें, आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 140 रुपये प्रति शेयर रहा है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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