HDFC Bank के फिर से CEO और MD नियुक्त होंगे शशिधर जगदीशन : रिपोर्ट
मुख्य बातें
- HDFC bank news: रिपोर्ट के अनुसार शशिधर जगदीशन फिर से एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी नियुक्त हो सकते हैं
- उनके नाम पर 18 जुलाई तक मुहर लग सकती है
HDFC bank news: एचडीएफसी बैंक की कमान एक बार फिर से शशिधर जगदीशन (Sashidhar Jagdishan) को मिल सकती है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार फिर से एमडी और सीईओ के पद के लिए बैंक के जीएनआरसी (nomination and remuneration committee) की तरफ 15 से 17 जुलाई के बीच सिफारिश की जाएगी। बता दें, इससे पहले सोमवार को एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को अपना नया पार्ट-टाइम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। एचडीएफसी बैंक ने रेगुलेटरी को दी जानकारी में बताया कि निदेशक मंडल (बोर्ड) ने राजीव कुमार को चार साल के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति 30 जून, 2026 से प्रभावी होगी।
रिपोर्ट के अनुसार RBI से मंजूरी के बाद यह बैंक के बोर्ड की बैठक होगी। जिसमें दोबारा नियुक्ति पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया 18 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार जगदीशन को तीसरे टर्म का बिना किसी खास प्रतिस्पर्धा के मिले हो सकता है। बता दें, अबतक कोई दूसरा विकल्प इस पद के लिए सामने नहीं आया है। अंतिम फैसला आरबीआई की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
राजीव कुमार की नियुक्ति पर क्या बोला बैंक
बैंक ने कहा कि उनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने पर निर्भर है। केंद्रीय बैंक से मंजूरी मिलने के बाद कुमार को तीन साल के लिए बैंक का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति आरबीआई की मंजूरी वाली तारीख से लागू होगी।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (HDFC Bank Share performance)
HDFC Bank के शेयरों में मामूली तेजी देखने को मिली है। बीएसई में आज मंगलवार स्टॉक 805 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में यह स्टॉक 806 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। पिछले एक साल में एचडीएफसी बैंक के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.29 प्रतिशत गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। तीन साल यह स्टॉक 5.94 प्रतिशत लुढ़क गया है। बीते 5 साल में एचडीएफसी बैंक के शेयरों की कीमतों में 6.84 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। बता दें, 10 साल में स्टॉक का भाव 172 प्रतिशत बढ़ा है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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