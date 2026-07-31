596% का रिटर्न, अब कंपनी दे रही है 5:1 बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट आज
मुख्य बातें
- Sahana System Limited के शेयर आज एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड कर रहे हैं
- कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3 साल में 596 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
Bonus Share Updates: पिछले 3 साल में Sahana System Limited ने निवेशकों को करीब 600 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर आज शुक्रवार को फोकस में हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 5 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए मल्टीबैगर स्टॉक ने आज 31 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया हुआ है।
कंपनी के शेयरों मार्केट के खुलते ही तेजी देखने को मिल रही है। 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
मिलेंगे 5 पर 1 शेयर फ्री (Sahana System Limited Record date)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि बोर्ड ने निवेशकों को 5 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने आज यानी 31 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया हुआ है। यानी निवेशकों के पास आज की तारीख में 5 शेयर रहेंगे उन्हें एक शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।
कंपनी पिछले साल स्टॉक मार्केट में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन रहा है शानदार (Sahana System Limited Share performance)
गुरुवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 0.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 940.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 27 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में यह स्टॉक 37 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 9.69 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। कंपनी का 52 वीक हाई 1091.67 रुपये और 52 वीक वो लेवल 570.83 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 351 करोड़ रुपये का है।
तीन साल शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 596 प्रतिशत का लाभ मिला है। जून तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 57.31 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 42.69 प्रतिशत है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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