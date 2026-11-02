Reliance के शेयरों को खरीदने होड़, आज 7.60% से अधिक उछला स्टॉक; निवेश से पहले चेक करें टारगेट प्राइस
मुख्य बातें
- Reliance Industries shares price today: रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को आज 2 नवंबर 2026 को खरीदने की होड़ मची हुई है
- दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 7.60 प्रतिशत से अधिक उछल गया
- कंपनी के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स भी बुलिश हैं
Reliance Industries shares price today: दूसरी तिमाही के नतीजों के सामने आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को 7 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली है। 2024 के बाद किसी एक दिन में इस दिग्गज कंपनी के शेयरों में यह सबसे बड़ी तेजी है। बता दें, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने पिछले हफ्ते सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया था।
आज शेयरों को खरीदने की होड़
आज सोमवार 2 नवंबर को बीएसई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 7.60 प्रतिशत की अधिक की उछाल के साथ 1254 रुपये के इंट्रा-डे हाई (10:43 मिनट) पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर 1227.40 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। बता दें, आज की तेजी के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में एक साल में 15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, दो साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 6 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है।
एक्सपर्ट्स बुलिश (Reliance Industries target price)
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर Goldman Sachs बुलिश है। इस ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है। वहीं, 1840 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।
50000 करोड़ रुपये के पार पहुंचा प्रॉफिट (Reliance Industries q2 results)
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का कुल प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 50000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 33.8 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 29,550 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 22092 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था।
सितंबर तिमाही में उसकी एकीकृत आय 27.8 प्रतिशत बढ़कर 3,62,268 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, (EBITDA) 23.9 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 62,409 करोड़ रुपये रही। नवीनतम लाभ अप्रैल-जून तिमाही के 23,196 करोड़ रुपये से अधिक है।
तिमाही नतीजों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने कहा, "इस तिमाही में हमारे तेल-से-रसायन कारोबार ने विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। इसकी वजह ईंधन बाजार में सीमित आपूर्ति, पेट्रोकेमिकल उत्पादों के बेहतर मार्जिन और घरेलू मांग का मजबूत बने रहना रहा।"
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।