रेखा झुनझुनवाला का कंपनी में 5.3% हिस्सा, आज फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा शेयर
मुख्य बातें
- रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाले स्टॉक टाइटन के शेयरों का दाम आज फिर से नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया
- कंपनी में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से अधिक है
Rekha Jhunjhunwala portfolio: रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड (Titan company ltd) के शेयरों का दाम आज फिर से रिकॉर्ड हाई के स्तर पहुंच गया है। बीएसई में स्टॉक 1 प्रतिशत की उछाल के साथ 5033.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई के स्तर पर पहुंचा है। यह टाइटन के शेयरोों का नया रिकॉर्ड हाई स्तर है। बता दें, इस स्तर पर पहुंचने के बाद टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली। जिसके बाद स्टॉक का दाम गुरुवार की क्लोजिंग की तुलना 1 प्रतिशत लुढ़क गया। आज शुक्रवार को कंपनी तिमाही नतीजों का ऐलान करेगी।
शानदार रिजल्ट की उम्मीद
इंडस्ट्री को उम्मीदद है कि कंपनी का ज्वैलरी सेगमेंट का बिजनेस सालाना आधार पर 39 प्रतिशत बढ़ सकता है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार नेट इनकम में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है। वहीं, रेवन्यू में 30 प्रतिशत का ग्रोथ संभव है।
कंपनी का जेम्स और ज्वैलरी बिजनेस 25.30 प्रतिशत बढ़ सकता है। Antique ने 5034 रुपये का टारगेट प्राइस टाइटन के शेयरों के लिए सेट किया है।
मल्टीबैगर है टाटा का यह स्टॉक
टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयरों का दाम इस साल अबतक 22.33 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल में टाटा ग्रुप के शेयरों की कीमतों में 45 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.28 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयरों का दाम 48 प्रतिशत और तीन साल में 70 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले 5 साल में रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 176 प्रतिशत का लाभ मिला है। बता दें, 10 साल में स्टॉक 1088 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
डिविडेंड देने में भी अव्वल
टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयर पिछले महीने ही एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 15 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने हर एक शेयर पर 11 रुपये का डिविडेंड दिया था।
Trendlyne के डाटा के अनुसार इस कंपनी रेखा झुनझुनवाला की कुल हिस्सेदारी 5.3 प्रतिशत की है। एलआईसी के पास 2.2 प्रतिशत हिस्सा है। बता दें, कंपनी में प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 52.90 प्रतिशत की है। पब्लिक के पास 16.30 प्रतिशत हिस्सा है। एफआईआई की टाटा ग्रुप की इस कंपनी में अच्छा निवेश है। जिसकी वजह से उनके पास कुल 15.40 प्रतिशत हिस्सा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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