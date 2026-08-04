52 वीक हाई पर पहुंचा इंजीनियरिंग स्टॉक, तिमाही नतीजे का असर, आज 5% उछला दाम
मुख्य बातें
- Ratnaveer Precision Engineering के शेयर आज 52 वीक हाई पर पहुंच गए
- मंगलवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
Stock in News: इंजीनियरिंग स्टॉक Ratnaveer Precision Engineering के शेयरों की कीमतों में आज फिर से तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को कंपनी का शेयर बीएसई में 52 वीक हाई पर पहुंच गया। तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद से ही स्टॉक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बता दें, एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत और दो हफ्ते में 20 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।
आज 52 वीक हाई पर पहुंचा स्टॉक
बीएसई में कंपनी के शेयर आज मंगलवार को 207.15 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर 5 प्रतिशत की तेजी के साथ यह स्टॉक 215.75 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, इंजीनियरिंग स्टॉक का 52 वीक लो लेवल 129.95 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1489 करोड़ रुपये का है।
कंपनी ने जून तिमाही में किया शानदार प्रदर्शन किया
Ratnaveer Precision Engineering ने दी जानकारी में बताया है कि जून क्वार्टर के दौरान कुल रेवन्यू 314.64 करोड़ रुपये का रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 18.90 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। तिमाही दर तिमाही की तुलना में इस बार आय 26.40 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का लाभ 18.24 करोड़ रुपये रहा है। यह साल दर साल की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।
कंपनी को एनएसई और बीएसई से 330 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू के लिए भी मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि कॉपर क्लैड लैमिनेट प्रोजेक्ट 60 प्रतिशत पूरीा गया है। इस प्रोजेक्ट का खर्च 472.34 करोड़ रुपये का है।
शेयरों का प्रदर्शन शानदार (Ratnaveer Precision Engineering)
बीएसई में कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले एक महीने के दौरान 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में इंजीनियरिंग स्टॉक 31 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 46 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 10 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।
जून तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 45.49 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 54.51 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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