10 दिन में दूसरा बड़ा ऑर्डर, कंपनी को मिला 145.75 करोड़ रुपये का काम; फोकस में शेयर
मुख्य बातें
- RailTel Corporation of India Ltd को एक नया वर्क ऑर्डर मिला है
- कंपनी को 10 दिन के अंदर यह दूसरा बड़ा काम मिला है
- सोमवार को कंपनी के शेयरों में हलचल की उम्मीद बढ़ गई है
Stock in News: सोमवार को जिन कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे उनमें से एक RailTel Corporation of India Ltd भी है। कंपनी को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। जिसकी जानकारी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझा किया है।
कंपनी को मिला 145.75 करोड़ रुपये का काम
शनिवार 28 नवंबर को कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया था कि उन्हें 145.75 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह कंपनी को उत्तरी रेलवे से मिला है। यह वर्क ऑर्डर कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा है।
इससे पहले इसी महीने 22 नवंबर को कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि आंध्र प्रदेश टेक्नोलॉजी सर्विसेज से एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला था। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 27.02 करोड़ रुपये थी। बता दें, काम को पूरा करने की समय सीमा 9 मई 2029 है।
शेयरों का प्रदर्शन अच्छा नहीं (RailTel Corporation of India Ltd share price)
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर स्टॉक बीएसई में 0.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 246.65 रुपये के स्तर पर था। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में स्टॉक का दाम 28 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 2.78 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 391 रुपये और 52 वीक लो लेवल 220 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 7915.95 करोड़ रुपये का है।
दो साल में स्टॉक की कीमतों में 39 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। तीन साल में यह स्टॉक 14 प्रतिशत लुढ़क चुका है। हालांकि, इसके बाद भी 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 107 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 45 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
इस साल 3 बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है कंपनी
2026 में कंपनी तीन बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है। पहली बार मार्च के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी ने एक शेयर पर 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। इस बार कंपनी अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। आखिरी बार इस साल अक्टूबर के महीने मे कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। इस बार योग्य निवेशकों को कंपनी की तरफ से 1 रुपये का डिविडेंड मिला था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।