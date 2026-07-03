चीनी कंपनियों की मिली बड़ी सरकारी राहत, पावर स्टॉक्स का हुआ बुरा हाल, 9% तक गिरा शेयर
मुख्य बातें
- Stock in news: केंद्र सरकार ने 4 चीनी कंपनियों को गवर्नमेंट टेंडर में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है
- इस खबर के सामने आने के बाद पावर सेक्टर की कंपनियों का बुरा हाल है
Stock in news: 4 चीनी कंपनियों को सरकारी टेंडर में शामिल होने की छूट मिलते ही घरेलू पावर सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। सीजी पावर लिमिटेड, हिताची एनर्जी लिमिटेड, जीई वर्नोवा टीएंडडी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 9 प्रतिशत तक की गिरावट मिली है। ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल के अनुसार सरकार ने 4 चीनी कंपनियों को 2 साल तक के लिए छूट दी है।
कौन सी चार कंपनियां?
TBEA एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू नॉर्थईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ताईकाई इलेक्ट्रिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को यह छूट मिली है। बता दें, इस साल फरवरी में TBEA को छूट दी गई थी। तब यह छूट सिर्फ एक साल के लिए मिली थी। जिसमें कुछ शर्तें शामिल है।
इस साल की शुरुआत यानी जनवरी में रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि सीमा पर कम होते तनाव को देखते हुए कई अन्य चीनी कंपनियों को सरकारी बोलियो में शामिल होने की छूट देने पर विचार किया जा रहा है।
धाकड़ कंपनियों के शेयरों का बुरा हाल
GE Vernova T&D के शेयरों की कीमतों में 22 जून से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इन 9 कारोबारी सत्रों के दौरान यह स्टॉक 17 प्रतिशत गिरा है। हिताची एनर्जी के शेयरों का दाम 9 में से 7 कारोबारी दिन के दौरान लुढ़क गया है। कंपनी के शेयरों का भाव 13 प्रतिशत है। सीजी पावर के शेयरों का भाव 22 जून से अबतक 5 प्रतिशत गिरा है।
सीजी पावर के शेयर आज बीएसई में 914.95 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 6 प्रतिशत की गिरावट के बाद 890.05 रुपये के स्तर पर खुला था। पिछले एक साल की कीमतों 33 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का दाम 1007 प्रतिशत बढ़ा है।
इस छूट का क्या होगा असर
चीनी कंपनियां अब भारत के ग्रिड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ाएंगी। आईआईएफएल कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार TBEA Energy के पास एक्सट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉरमर्स बनाने की यूनिट है। वहीं Nanjing Electric हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट के लिए इंसूलेटर बनाती है। बता दें, 2020 में बॉर्डर पर बढ़े तनाव के बाद भारत सरकार ने चीनी कपनियों के लिए गवर्नमेंट पैनल में रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस अनिवार्य कर दिया था। यहां से छूट मिलने के बाद ही चीनी कंपनियों को स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सकती थी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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