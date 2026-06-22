कंपनी को मिला 1008 करोड़ रुपये का काम, शेयरों में 5% की तेजी, आपके पोर्टफोलियो में है?
मुख्य बातें
- Power Mech Projects share price: आज कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- कंपनी को पश्चिम बंगाल में 1008 करोड़ रुपये का काम मिला है
Power Mech Projects share price: आज सोमवार को पावर मेक प्रोजेक्ट्स के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के पीछे की वजह JSW Thermal Energy Ltd से मिला कंपनी को नया वर्क ऑर्डर है। पावर मेक प्रोजेक्ट्स को कुल 1008.90 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी ने इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को शनिवार को दी थी। बता दें, इस वर्क ऑर्डर के अनुसार कंपनी को जेएसडब्ल्यू थर्मल एनर्जी 2x800 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट में बॉयलर के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल काम करना है। यह काम कंपनी को पश्चिम बंगाल में मिला है। कंपनी के पास कुल 36 महीने हैं इसे पूरा करने के लिए।
बीएसई में आज कंपनी के शेयर 2954.50 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 3008.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में फिर से नरमी देखने को मिली।
इससे पहले भी मिला कई बड़ा ऑर्डर
अडानी ग्रुप की तरफ से भी कंपनी को 266.26 करोड़ रुपये काम मिला था। कंपनी को यह वर्क ऑर्डर इस महीने की शुरुआत में मिला था। मार्च के महीने में कंपनी को महाराष्ट्र में 710 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था। अप्रैल के महीने में कंपनी को 296 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था। यह काम कंपनी को महा मुंबई मेट्रो से जुड़ा हुआ मिला था।
कंपनी के शेयरों का ट्रेंड कैसा रहा है?
बीते दो हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 3 महीने में यह स्टॉक 44.77 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 23 प्रतिशत का फायदा हुआ है। हालिया तेजी के बाद पावर मेक प्रोजेक्ट्स के शेयरों की कीमतों में 1 साल में 5.21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
पावर मेक प्रोजेक्ट्स के शेयरों की कीमतों में दो साल में 15.44 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में यह स्टॉक 75 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 731 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, 10 साल में पावर मेक शेयरों की कीमतों में 959 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।
कंपनी ने दिया है बोनस शेयर
पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 2024 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर पर बोनस दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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