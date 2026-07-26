GMP पहुंचा 245 रुपये, 28 जुलाई से खुल रहा है IPO, चेक करें कीमत
मुख्य बातें
- Poojaa Precision Engg
- IPO ग्रे मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रहा है
- यह आईपीओ 28 जुलाई को खुलेगा
IPO News: इस हफ्ते कई कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन्हीं कंपनियों में से एक Poojaa Precision Engg. IPO भी है। कंपनी ग्रे मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। रविवार को जीएमपी 245 रुपये था। बता दें, यह एसएमई आईपीओ 28 जुलाई को खुल जाएगा।
क्या है प्राइस बैंड (Poojaa Precision Engg. IPO Price Band)
इस कंपनी के आईपीओ Poojaa Precision Engg. IPOका प्राइस बैंड 285 रुपये से 301 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 400 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 800 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इनवेस्टमेंट 240800 रुपये का करना होगा।
Poojaa Precision Engg. IPO रिटेल निवेशकों के लिए 28 जुलाई को खुलेगा। कंपनी का आईपीओ 30 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।
कितना है आईपीओ का साइज
इस आईपीओ का साइज 159.83 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 53 लाख शेयर जारी करेगी। मौजूदा निवेशक एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं।
आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी
नई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने के लिए कंपनी 106.34 करोड़ रुपये का प्रयोग करेगी। वहीं, 30 करोड़ रुपये का प्रयोग कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए करेगी। बता दें, हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, MUFG Intime India Pvt को रजिस्ट्रार बनाया जाएगा।
ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा है आईपीओ (Poojaa Precision Engg. IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आईपीओ आज 245 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 81.40 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। कल के मुकाबले आज रविवार को जीएमपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 195 रुपये प्रति शेयर रहा था।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?
UpStox की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का रेवन्यू 293.85 करोड़ रुपये रहा था। इस दौरान कंपनी प्रॉफिट (टैक्स) भुगतान के बाद 30.90 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, Poojaa Precision Engg. का EBITDA 51.77 करोड़ रुपये रहा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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