फिजिक्सवाला आईपीओ का अलॉटमेंट आज, लिस्टिंग कब? देखें पूरी डिटेल्स
फिजिक्सवाला आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट आज, शुक्रवार, 14 नवंबर को तय किया जाएगा। जिन निवेशकों ने इस आईपीओ के लिए आवेदन किया था, वे आज अपना अलॉटमेंट स्थिति देख सकते हैं। जिन्हें शेयर आवंटित नहीं हुए हैं, उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया सोमवार, 17 नवंबर से शुरू होगी। जिन्हें शेयर आवंटित हुए हैं, वे उन्हें सोमवार, 17 नवंबर को अपने डीमैट खाते में प्राप्त कर लेंगे। फिजिक्सवाला आईपीओ की लिस्टिंग तिथि मंगलवार, 18 नवंबर निर्धारित की गई है।
आईपीओ की सदस्यता स्थिति
फिजिक्सवाला आईपीओ सदस्यता तीसरे दिन 1.81 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस प्रस्ताव को निवेशकों से काफी अनुकूल प्रतिक्रिया मिली।
अलॉटमेंट स्थिति कैसे जांचें (रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर)
आप अलॉटमेंट स्थिति जांचने के लिए आईपीओ के रजिस्ट्रार, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर, ड्रॉपडाउन मेनू से फिजिक्सवाला आईपीओ का चयन करें। इसके बाद, आवेदन नंबर, डीमैट खाता नंबर, या पैन नंबर में से किसी एक विधि का उपयोग करके अपना अलॉटमेंट स्थिति देख सकते हैं। आवेदन प्रकार (ASBA या नॉन-ASBA) चुनने और कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट बटन दबाएँ।
अलॉटमेंट स्थिति कैसे जांचें (बीएसई की वेबसाइट पर)
बीएसई कीआधिकारिक वेबसाइट के इक्विटी सेक्शन में जाकर 'इश्यू नाम' में फिजिक्सवाला आईपीओ का चयन करें। फिर अपना पैन नंबर या आवेदन नंबर दर्ज करके अलॉटमेंट स्थिति जांच सकते हैं।
अलॉटमेंट स्थिति कैसे जांचें (एनएसई की वेबसाइट पर)
एनएसई कीआधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, सबसे पहले अपने पैन नंबर का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, लॉग इन करके आप फिजिक्सवाला आईपीओ की अलॉटमेंट स्थिति देख सकते हैं।
फिजिक्सवाला आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी)
आज फिजिक्सवाला आईपीओ काग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) 0 रुपये है। इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट में इसके शेयर 109 रुपये के इश्यू मूल्य पर ही कारोबार कर रहे हैं, न तो कोई प्रीमियम है और न ही डिस्काउंट। पिछले दस सत्रों के ट्रेंड को देखते हुए, जीएमपी में गिरावट देखी जा रही है और इसके और कम होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका न्यूनतम जीएमपी 0 रुपये और अधिकतम जीएमपी 9 रुपये रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यह दर्शाता है कि निवेशक इश्यू मूल्य से अधिक कीमत देने को कितने तैयार हैं।
