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पेनी स्टॉक का होने जा रहा 5 हिस्सों में बंटवारा, रिकॉर्ड डेट इसी महीने

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • पेनी स्टॉक Narmada Agrobase Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है
  • कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया गया है
Narmada Agrobase Ltd stock split
Narmada Agrobase Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है।

Penny Stocks: पेनी स्टॉक नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया है। इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दे दी गई है। बता दें, स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है।

कब है रिकॉर्ड डेट

नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड की तरफ से दी जानकारी में बताया गया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। बता दें, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। शेयरों के बंटवारे के लिए 31 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया गया है।

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इस स्टॉक का प्रदर्शन कैसा है?

शुक्रवार को नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड के शेयर 0.51 प्रतिशत की गिरावट के बाद 35 रुपये के स्तर पर बीएसई में बंद हुए थे। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 1 साल में स्टॉक का दाम 63 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.45 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

Narmada Agrobase Ltd का 52 वीक हाई 45.18 रुपये और 52 वीक लो लेवल 18.75 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 132 करोड़ रुपये का है।

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शेयरों का प्रदर्शन लॉन्ग टर्म में कैसा

दो साल में Narmada Agrobase Ltd के शेयरों का दाम 118 प्रतिशत और तीन साल में 137 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी के शेयरहोल्डिंग की बात करें तो जून क्वार्टर के दौरान 50.30 प्रतिशत हिस्सा प्रमोटर्स के पास था। वहीं, पब्लिक के पास 49.70 प्रतिशत हिस्सा था। पिछले तीन क्वार्टर से कंपनी के शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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