पेनी स्टॉक चौथी बार दे रहा है बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते, कीमत 20 रुपये से कम
मुख्य बातें
- Hardwyn India Ltd ने चौथी बार बोनस शेयर देने का फैसला किया है
- कंपनी की तरफ से 5 पर 2 शेयर बोनस दिया जाएगा
Penny Stocks: पेनी स्टॉक Hardwyn India Ltd ने निवेशकों के लिए फिर से बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी चौथी बार बोनस शेयर दे रही है। इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दिया गया है। जोकि इसी हफ्ते है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Hardwyn India Ltd bonus share)
एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 5 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी बोनस इश्यू के लिए 28 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
2024 में भी कंपनी ने 5 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। 2023 में कंपनी ने 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। बता दें, कंपनी ने पहली बार निवेशकों को 2022 में बोनस शेयर दिया था। तब 2 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया गया था।
हो चुका है कंपनी के शेयरों का बंटवारा
Hardwyn India Ltd के शेयरों का बंटवारा 2023 में हुआ था। तब कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में हुआ था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति के स्तर पर आ गया है।
पिछले एक साल में शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Hardwyn India Ltd Share performance)
शुक्रवार को कंपनी के शेयर 1.86 प्रतिशत की तेजी के साथ 15.92 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों का दाम 36 प्रतिशत गिरा है। 6 महीने में स्टॉक 2 प्रतिशत टूटा है। हालांकि, इस गिरावट के बाद भी एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 7.21 प्रतिशत का लाभ मिला है। कंपनी का 52 वीक हाई 27.99 रुपये और 52 वीक लो लेवल 10.90 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 777 करोड़ रुपये का है।
दो साल में Hardwyn India Ltd के शेयरों का दाम 26 प्रतिशत गिरा है। तीन साल में स्टॉक की कीमतों में 46 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, 5 साल में पेनी स्टॉक 809 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।