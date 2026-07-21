पेनी स्टॉक ने फिर किया बोनस शेयर का ऐलान, मिलेंगे 2 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट तय
मुख्य बातें
- Hardwyn India Ltd की तरफ से फिर से बोनस शेयर का ऐलान किया गया है
- कंपनी ने 5 पर 2 शेयर बोनस के तौर पर इस बार देने की घोषणा की है
Bonus share: Hardwyn India Ltd ने चौथी बार बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट पर अपडेट दे दिया गया है। बता दें, लॉन्ग टर्म में निवेशकों का कंपनी ने शेयर बाजार में मोटा रिटर्न दिया है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Hardwyn India Ltd Bonus Share record date)
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 शेयर पर निवेशकों को 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए 29 जुलाई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
3 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
Hardwyn India Ltd ने पहली बार निवेशकों को 2022 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने दो शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। 2023 में कंपनी ने 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। बता दें, आखिरी बार कंपनी शेयर बाजारों में 2024 को एक्स-बोनस ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को 5 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर बांटा गया था।
2023 में कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।
आज शेयरों में तेजी (Hardwyn India Ltd Share performance)
मंगलवार यानी आज कंपनी के शेयर बीएसई में 15.62 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयर पर 15.91 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में स्टॉक का दाम 37 प्रतिशत गिरा है। 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 6.88 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में 10 प्रतिशत का रिटर्न यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को देने में सफल रहा है।
कंपनी का 52 वीक हाई 27.99 रुपये और 52 वीक लो लेवल 10.90 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 767 करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का दाम 808 प्रतिशत बढ़ा है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की जून तिमाही में कुल हिस्सेदारी 43.77 प्रतिशत थी। पब्लिक की हिस्सेदारी 56.23 प्रतिशत थी। पिछले तीन तिमाही से कंपनी के शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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