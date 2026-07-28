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3 बोनस शेयर, 10 टुकड़ों में शेयरों का बंटवारा, पेनी स्टॉक में लगा अपर सर्किट

By Tarun Pratap Singh
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मुख्य बातें

  • A-1 Limited के शेयरों में आज मंगलवार को अपर सर्किट लगा है
  • पेनी स्टॉक का दाम 10 रुपये से भी कम है
  • कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है
Penny Stock A-1 Limited hit upper circuit
पेनी स्टॉक ए-1 लिमिटेड के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है।

Penny Stocks: 10 रुपये से कम की कीमत वाले पेनी स्टॉक A-1 Limited के शेयरों में आज मंगलवार 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। इस साल जनवरी में यह पेनी स्टॉक, एक्स-बोनस ट्रेड कर चुका है। जनवरी में ही कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। बता दें, कंपनी ने निवेशकों को 3 शेयर बोनस के तौर पर दिए थे।

आज 28 जुलाई को यह पेनी स्टॉक बीएसई में गिरावट के साथ 5.26 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम अपर सर्किट लगने के बाद 5.71 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था।

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नेट प्रॉफिट में 429% की तेजी (A-1 Limited Q1 Result)

A-1 Limited ने दी जानकारी में बताया है कि जून तिमाही के दौरान कुल 3.16 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट रहा था। जोकि सालाना आधार पर 429 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी को 59.78 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। ए-1 लिमिटेड का ऑपरेशनल रेवन्यू 170 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 175.01 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 64.69 करोड़ रुपये रहा था।

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दो बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

ए-1 लिमिटेड ने निवेशकों को अबतक दो बार बोनस शेयर दिया है। पहली बार 2021 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने 20 पर 3 शेयर बोनस के तौर पर बांटे थे। 20256 में कंपनी ने एक शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर दिया था।

जनवरी 2026 में पेनी स्टॉक के शेयरों का बंटवारा भी हो चुका है। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद इसके स्टॉक ककी फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था। बता दें, आखिरी बार कंपनी ने 2025 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

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शेयर बाजार में संघर्ष कर रही है कंपनी (A-1 Limited Share performance)

भले ही आज मंगलवार को स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। लेकिन इसके बाद भी 1 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 21.99 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक साल में स्टॉक का दाम 65 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

दो साल में पेनी स्टॉक का भाव 33 प्रतिशत गिरा है। तीन साल में 38 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, 5 साल में स्टॉक का दाम 80 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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