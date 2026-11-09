डिविडेंड देने जा रही कंपनी का शेयर 7% चढ़ा, 52 वीक हाई पर भाव; एक्सपर्ट बुलिश
मुख्य बातें
- Pearl Global Industries share price: पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं
- आज कंपनी के शेयर 7 प्रतिशत की तेजी के साथ 52 वीक हाई पर पहुंच गए हैं
- लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयरों का दाम 3555 प्रतिशत बढ़ा है
Dividend Stock: एक्स-डिविडेंड डेट से पहले पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद कंपनी के शेयर 52 वीक हाई पर पहुंच गए। बीएसई में कंपनी के शेयर आज 1323.35 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 7 प्रतिशत की तेजी के साथ 1413.50 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। यह बीएसई मे कंपनी के स्टॉक का नया 52 वीक हाई है। बता दें, स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं।
इसी हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड केगी कंपनी (Pearl Global Industries dividend record date)
2026 में कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। कंपनी के शेयर सितंबर के महीने में एक्स-बोनस ट्रेड किया था। तब हर एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। अब इसी सप्ताह स्टॉक एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहा है। कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। बता दें, कंपनी ने डिविडेंड के लिए 13 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या है राय? (Pearl Global Industries target price)
ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक के लिए 1550 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में स्टॉक की वित्तीय स्थिति को मजबूत बताया है।
कंपनी का तिमाही रिजल्ट कैसा
दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 37.36 प्रतिशत बढ़ा है। इस बार शुद्ध लाभ 125.78 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 73.31 करोड़ रुपये रहा था। नेट रेवन्यू दूसरे क्वार्टर के दौरान 180153 करोड़ रुपये रहा है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Pearl Global Industries share performance)
बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 67 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में स्टॉक का दाम 97 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 2.97 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
दो साल में स्टॉक का दाम 158 प्रतिशत और तीन साल में 317 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 1711 प्रतिशत का लाभ मिला है। बता दें, 10 साल में स्टॉक का दाम 3555 प्रतिशत बढ़ा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।