2138% का रिटर्न देने वाली कंपनी बांट रही फ्री शेयर, मिलेंगे 1 पर 1 बोनस स्टॉक
मुख्य बातें
- Pearl Global Industries Ltd ने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर देने का ऐलान किया है
- पिछले 10 साल में इस स्टॉक की कीमतों में 2138 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
Bonus share: बोनस शेयर की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। Pearl Global Industries Ltd ने इनवेस्टर्स के लिए बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर एक शेयर फ्री बोनस स्टॉक दिया जाएगा। बता दें, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहा है।
मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री
शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर फ्री दे रही है। इस बोनस इश्यू के लिए पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।
शेयरों का प्रदर्शन शानदार
आज सोमवार को इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। मार्केट क्लोजिंग के वक्त पर स्टॉक 1.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2428.95 रुपये के स्तर पर था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 21 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 1 साल में यह स्टॉक 82 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 2571.65 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1180 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 11219 करोड़ रुपये का है।
दो साल में मल्टीबैगर स्टॉक का दाम 153 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 3 साल में Pearl Global Industries Ltd ने निवेशकों को 563 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में शेयरों का भाव 1211 प्रतिशत और 10 साल में 2138 प्रतिशत बढ़ा है।
2008 से डिविडेंड दे रही है कंपनी
पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लगातार निवेशकों को डिविडेंड दिया है। इसी साल मई के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 8.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2025 में कंपनी ने दो बार डिविडेंड बांटा था। दोनों बार का मिलाकर कंपनी ने 12.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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