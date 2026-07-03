1741 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील, 8% गिरा PB Fintech का शेयर, किसने बेचा?
मुख्य बातें
- PB Fintech Share Price: पीबी फिनटेक के शेयरों की कीमतों में आज शुक्रवार को 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है
- कंपनी के शेयरों में यह गिरावट ब्लॉक डील के बाद दर्ज की गई है
PB Fintech Share Price: पीबी फिनटेक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों यह गिरावट एक ब्लॉक डील हुई है। यह प्री-मार्केट ब्लॉक डील विंडो में हुआ है। आंकड़ों के अनुसार पीबी फिनटेक लिमिटेड के 1.08 करोड़ शेयरों की खरीद और बिक्री हुई है। कंपनी के 2.37 प्रतिशत के हिस्सेदारी के बराबर शेयरों को खरीदा और बेचा गया है। इन शेयरों की खरीद और बिक्री 1601 रुपये प्रति शेयर के हिसाब हुई है। जिसकी कुल वैल्यू 1741 करोड़ रुपये के बराबर है। बता दें, पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार और पैसाबाजार की पैरेंट कंपनी है।
किसने बेचा है ये शेयर (PB Fintech block deal)
रिपोर्ट के अनुसार Macritchie Investments Pte Ltd की तरफ से शेयरों की खरीद और बिक्री हुई है। वहीं, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया इस प्लेसमेंट में एजेंट के तौर पर रहा है। बता दें, 31 मार्च 2026 तक के शेयरहोल्डिंग डाटा के अनुसार Macritchie Investments Pte Ltd के पास पीबी फिनटेक का 6.47 प्रतिशत हिस्सा था। यह एफडीआई कैटगरी में था।
शेयर धड़ाम (PB Fintech in news)
आज शुक्रवार को पीबी फिनटेक लिमिटेड के शेयर बीएसई में 1620.15 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 8 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1544.45 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 8 प्रतिशत का लाभ हुआ है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 130 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 19.60 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है।
इससे पहले भी हुआ है कई ब्लॉक डील
पीबी फिनटेक ने पिछले एक साल में इससे पहले कई ब्लॉक डील को देखा है। जिसमें को फाउंडर याशिश दहिया और आलोक बंसल है। tencent cloud Europe BV भी इस साल 8 मई और 6 मार्च के ब्लॉक डील शामिल है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है? (PB Fintech q4 results)
चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 261 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 170 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर 54 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। रेवन्यू की बात करें तो मार्च तिमाही के दौरान यह 2061 करोड़ रुपये रहा था। यह सालाना आधार पर 36.70 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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