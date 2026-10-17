Paytm के शेयरों को लेकर एक्सपर्ट बुलिश, 33% और तेजी की उम्मीद; चेक करें टारगेट प्राइस
मुख्य बातें
- Paytm Target price: पेटीएम के शेयरों के प्रदर्शन को नोमुरा बुलिश है
- ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को BUY टैग दिया है
- ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि शेयर 33% अभी और रिटर्न देगा
Paytm Target price: पेटीएम के शेयरों की कीमतों में आने वाले समय में और तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउस नोमुरा के नए कमेंट की वजह से एक बार फिर से चर्चा में यह स्टॉक आ गया है। नोमुरा को उम्मीद है कि पेटीएम के शेयरों में अभी 33 प्रतिशत की तेजी देखने को मिलेगी। ध्यान रहे कि पिछले 6 महीने के दौरान पेटीएम के शेयरों में 47 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। कंपनी ने शेयर बाजार में अपनी कमबैक की जो स्टोरी स्थापित की है वह शानदार है।
क्यों बुलिश है एक्सपर्ट (Paytm Share)
नोमुरा के बुलिश होने की कई वजहें हैं। डिजिटल पेमेंट की ग्रोथ, मर्चेंट लेंडिंग की पहुंच बढ़ना, खर्च व्यवस्था में सुधार है। इसके अतिरिक्त यूपीआई एमडीआर का भी फायदा आने वाले समय में कंपनी को मिलेगा। ब्रोकरेज कंपनी के इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार और AI में भी मौके को देख रहे हैं।
नोमुरा ने पेटीएम के शेयरों को BUY टैग दिया है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 2250 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि शुक्रवार की क्लोजिंग से 33 प्रतिशत अधिक है।
6 महीने में 47% का रिटर्न (Paytm Stock performance)
शुक्रवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 1695 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। 3 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 34 प्रतिशत का लाभ मिला है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 47 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल हुआ है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 6.82 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में काफी अधिक है। एक साल में पेटीएम ने पोजीशनल निवेशकों को 33.95 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
दो साल में पेटीएम का शेयर 134 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में इस स्टॉक का दाम 80 प्रतिशत बढ़ा है।
इस कंपनी में कई फंड्स का दांव
Axis Elss Tax Saver Fund के पास 1.13 प्रतिशत हिस्सा है। Mirae Asset Large Cap Fund के पास 1.67 प्रतिशत और Motilal Oswal Midcap Fund के पास 5.14 प्रतिशत हिस्सा है। Sbi Life Insurance Co. Ltd के पास 1.74 प्रतिशत हिस्सा पेटीएम में है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।