Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Paytm के नेट प्रॉफिट में 79% की बढ़ोतरी, बोनस शेयर पर निवेशकों का हाथ रह गया खाली, शेयरों का हाल कैसा?

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Paytm Share Price: पेटीएम ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है
  • कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 79 प्रतिशत बढ़ा है
  • बोनस शेयर पर निवेशकों को झटका लगा है
Paytm के नेट प्रॉफिट में 79% की बढ़ोतरी, बोनस शेयर पर निवेशकों का हाथ रह गया खाली, शेयरों का हाल कैसा?

Paytm Share Price: पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (One97 Communications) ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि अप्रैल से लेकर जून तक 2448 करोड़ रुपये का रेवन्यू हुआ है। ऑपरपेंशनल रेवन्यू में सालाना आधार पर 28 प्रतिशत का इजाफा पहले क्वार्टर में देखने को मिला है। बता दें, एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू 1918 करोड़ रुपये रहा था।

तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद आज मंगलवार को कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में फोकस में रहेंगे।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 140 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते

बोनस शेयर पर निवेशकों को झटका

पेटीएम की पैरेंट कंपनी ने बोनस शेयर पर निवेशकों को बड़ा झटका दिया है। उम्मीद थी की बोर्ड सोमवार की मीटिंग में बोनस शेयर देने पर भी सहमति जताएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बोर्ड ने बोनस शेयर ना देने का फैसला किया है। 7.5 लाख रिटेल निवेशकों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है।

कितना हुआ है नेट प्रॉफिट

पेटीएम का नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर के दौरान 220 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 123 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ था। PIDF इंसेंटिव को हटा दें तो PAT में सालाना आधार पर 207 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है। यह 212 करोड़ रुपये रहा है।

ये भी पढ़ें:महारत्न कंपनी को Q1 में 376 करोड़ रुपये का फायदा, 1 साल में स्टॉक 66% उछला

आज फोकस में शेयर

सोमवार को कंपनी के शेयर गिरावट के साथ 1348 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 3 महीने में स्टॉक 15.99 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 34 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1407 रुपये और 52 वीक लो लेवल 947.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 86364 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:5 साल में 1743% का रिटर्न, मंजू विजय केडिया ने कंपनी के खरीदे और शेयर

दो साल में पेटीएम के शेयरों का दाम 193 प्रतिशत और तीन साल में 58 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी इश्यू प्राइस से स्टॉक अब भी कम की कीमत पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का आईपीओ 2021 में आया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।