Patanjali Foods ने Q2 रिजल्ट्स का किया ऐलान, नेट प्रॉफिट 19% गिरा; फोकस में रहेगा शेयर
मुख्य बातें
- Patanjali Foods Q2 Results 2026: आज शनिवार को पतंजलि फूड्स ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है
- कंपनी के नेट प्रॉफिट में 19% गिरावट दर्ज की गई है
Patanjali Foods Q2 Results 2026: पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने शनिवार को बताया कि 30 सितंबर, 2026 को समाप्त दूसरी तिमाही में उसका कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 19 प्रतिशत घटकर 419.76 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, इस दौरान कंपनी की आय में वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में 516.69 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था।
कंपनी के आय में हुआ इजाफा
रेगुलेटरी सूचना के अनुसार, चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 11,406.49 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 9,850.06 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कंपनी का कुल परिचालन खर्च भी बढ़कर 10,997.51 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में 9,344.97 करोड़ रुपये था।
पहली छमाही में कैसा रहा है प्रदर्शन
चालू वित्तवर्ष की पहली छमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा बढ़कर 755.49 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्तवर्ष की समान अवधि में 697.05 करोड़ रुपये था। इस दौरान कुल आय भी बढ़कर 22,748.38 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 18,629.08 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1986 में स्थापित पतंजलि फूड्स देश की प्रमुख एफएमसीजी (दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुएं) कंपनियों में से एक है।
कंपनी खाद्य तेल, एफएमसीजी और पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में कारोबार करती है। इसके उत्पाद पतंजलि, रुचि गोल्ड, न्यूट्रेला, दंत कांति, महाकोश और सनरिच जैसे ब्रांड के तहत बेचे जाते हैं।
कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा रहा है?
कल शुक्रवार को पतंजलि फूड्स के शेयरों का दाम 2.39 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 421 रुपये के स्तर पर था। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14.42 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 3 महीने में यह स्टॉक 18 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। हालिया तेजी के बाद भी एक साल से शेयरों को होल्ड रखने वाले निवेशकों को अबतक 28 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है। बता दें, 5 साल में भी यह स्टॉक 24 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।
(लाइव हिन्दुस्तान के इनपुट के साथ)
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।