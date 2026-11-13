2 पर 3 शेयर बोनस, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी; रिकॉर्ड डेट आज शुक्रवार को
मुख्य बातें
- Pashupati Cotspin Ltd के शेयरहोल्डर्स के लिए आज 13 नवंबर बड़ा दिन है
- कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड और एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं
Bonus share: आज 13 नवंबर 2026 को शेयर बाजार में दो कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड कर रही हैं। इन दो कंपनियों की लिस्ट में एक नाम Pashupati Cotspin Ltd का भी है। कंपनी एक्स-डिविडेंड भी आज ही ट्रेड कर रही है। यानी योग्य निवेशकों को एक साथ दो-दो फायदा होने जा रहा है।
मिलेंगे 2 पर 3 शेयर फ्री
शेयर बाजारों को दी जानकारी में इस कंपनी ने बताया था कि 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले दो शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने आज यानी 13 नवंबहर की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है।
डिविडेंड भी दे रही है कंपनी
कंपनी ने बोनस शेयर के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐला किया है। शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया था कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 0.02 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।
क्या आज शेयर खरीदने पर होगा फायदा?
नहीं, आज शुक्रवार को कंपनी के शेयर खरीदने पर बोनस स्टॉक और डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा। बता दें, जब भी ऐसा कोई ऐलान कंपनी की तरफ से किया जाता है तो एक कारोबारी दिन पहले ही स्टॉक को खरीदना होता है।
100 रुपये से कम का है शेयर
गुरुवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया था। जिसकी वजह से स्टॉक का दाम बीएसई में 5 प्रतिशत घटकर 83.80 रुपये के स्तर पर आ गया था। बता दें, बोनस शेयर की वजह से आज स्टॉक का एडजस्टेड प्राइस 33.48 रुपये है।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सितंबर तिमाही में 66 प्रतिशत है। वहीं, एफआईआई के पास 12.7 प्रतिशत हिस्सा है। पब्लिक के पास 21.2 प्रतिशत हिस्सा है।
10 हिस्सों में बंट चुका है शेयर
इसी साल अप्रैल के महीने में स्टॉक का 10 हिस्सों में बंटवारा हुआ था। जिसके बाद स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी। बता दें, सितंबर के महीने में स्टॉक में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 0.05 रुपये का डिविडेंड मिला था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।