Jio के साथ ही खुला इस कंपनी का भी IPO, पहले दिन मिला कमजोर रिस्पॉन्स, GMP गिरा
मुख्य बातें
- Paras Healthcare IPO: यह आईपीओ 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा
- कंपनी के आईपीओ को पहले दिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है
- ग्रे मार्केट में भी कंपनी की स्थिति कमजोर बनी हुई है
Paras Healthcare IPO: आज 21 अक्टूबर को दो बड़ी कंपनियों का आईपीओ खुल गया है। जियो का आईपीओ और पारस हेल्थकेयर आईपीओ। इसमें से एक जियो के आईपीओ को खरीदने की होड़ सी मची हुई है। तो वहीं, पारस हेल्थकेयर के आईपीओ को पहले दिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ग्रे मार्केट में भी कंपनी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है।
किस कैटगरी में कितना सब्सक्रिप्शन
पहले दिन यह आईपीओ महज 15 प्रतिशत ही भरा। रिटेल कैटगरी में हालांकि, स्थिति बेहतर थी। इस सेक्शन में आईपीओ को 73 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला है। क्यूआईबी में कोई भी बोली नहीं मिली है। एनआईआई में 0.08 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।
यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 19 अक्टूबर को खुला था। आईपीओ ने एंकर निवेशकों से 652.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बता दें, रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ 23 अक्टूबर तक ओपन रहेगा।
कितना है आईपीओ का प्राइस बैंड (Paras Healthcare IPO price band)
पारस हेल्थकेयर आईपीओ का प्राइस बैंड 660 रुपये से 693 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 21 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14533 रुपये का दांव लगाना होगा।
ग्रे मार्केट में आईपीओ की स्थिति हुई कमजोर (Paras Healthcare IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 35 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 5 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दिखाता है। 20 अक्टूबर को आईपीओ का जीएमपी 50 रुपये था। उससे पहले 78 रुपये के प्रीमियम पर आईपीओ ग्रे मार्केट में था।
1450 करोड़ रुपये आईपीओ का साइज
इस आईपीओ का साइज 1450 करोड़ रुपये है। कंपनी के आईपीओ में फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों शामिल है। फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी 72.15 लाख शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए मौजूदा निवेशक 950 करोड़ रुपये का शेयर बेच रहे हैं। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।
फ्रेश इश्यू से जुटाए पैसों में कंपनी 320.90 करोड़ रुपये मौजूदा कर्ज को पूरा चुकाने या फिर आंशिक चुकाने के लिए करेगी। वहीं, 54.10 करोड़ रुपये का उपयोग सब्सिडियरी में किया जाएगा। बाकि पैसा जनरल कॉरपोरेट कार्यों में प्रयोग होगा।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।