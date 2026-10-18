21 अक्टूबर से खुल रहा है Paras Healthcare IPO, कितना है प्राइस बैंड और GMP
मुख्य बातें
- Paras Healthcare IPO इस हफ्ते 21 से 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा
- कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड फिक्स कर दिया है
- ग्रे मार्केट में भी स्थिति आईपीओ की बेहतर है
IPO News: इस हफ्ते पारस हेल्थकेयर आईपीओ खुल रहा है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है। आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा। दांव लगाने के सोच रहे निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का प्रदर्शन अबतक बेहतर है।
कितना है आईपीओ का प्राइस बैंड (Paras Healthcare IPO price band)
पारस हेल्थकेयर आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने 660 रुपये से 693 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने 21 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14553 रुपये का दांव लगाना होगा।
क्या है आईपीओ का साइज (Paras Healthcare IPO size)
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 1450 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 500 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 1.37 करोड़ शेयर जारी करेगी।
किसके लिए कितना हिस्सा रिजर्व
आईपीओ में अधिकतम 75 प्रतिशत हिस्सा क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित किया गया है। एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत आरक्षित किया गया है।
कितना है जीएमपी (Paras Healthcare IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 96 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ का मौजूदा जीएमपी 13 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा है। बता दें, इस समय आईपीओ ग्रे मार्केट में सबसे बेहतर स्थिति में है।
कई शहरों में है हॉस्पिटल
यह कंपनी देश के कई शहरों में हॉस्पिटल का संचालन कर रही है। गुरुग्राम, पंचकूला, पटना, दरभंगा, कानपुर, उदयपुर, रांची और श्रीनगर में पारस हेल्थ ब्रांड के हॉस्पिटल हैं। कंपनी के पास 2211 बेड्स की सुविधा है। बता दें, 31 मार्च 2026 तक के डाटा के अनुसार कंपनी में 4670 कर्मचारी थे। इसमें से 1084 डॉक्टर और 1937 नर्स हैं।
आईपीओ से जुटाए पैसों का क्या होगा?
कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसों में 320.90 करोड़ रुपये का उपयोग मौजूदा कर्ज को पूरा या आंशिक तौर पर चुकाने के लिए करेगी। इसके अलावा 54.10 करोड़ रुपये कंपनी अपनी सब्सिडियरी में निवेश के लिए करेगी। बाकि पैसा जनरल कॉरपोरेट कार्यों में प्रयोग होगा।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।