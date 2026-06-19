3 दिन में 28% चढ़ गया डिफेंस शेयर, 3 महीने में 125% की तेजी, दो टुकड़ों में बंट चुका है शेयर
मुख्य बातें
- पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को इंट्राडे के दौरान 10% के उछाल के साथ 1444.95 रुपये पर पहुंच गए
- 3 दिन में कंपनी के शेयरों में 28% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है
- डिफेंस कंपनी के शेयर 3 महीने में 125 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं
घरेलू बाजार में गिरावट की आंधी के बीच डिफेंस कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। पारस डिफेंस के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 10 पर्सेंट के उछाल के साथ 1444.95 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में लगातार तीसरे दिन तेजी आई है। 3 दिन में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 28 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। 5 दिन में कंपनी के शेयर 35 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने शुक्रवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है।
3 महीने में 125% से ज्यादा उछल गए डिफेंस शेयर
डिफेंस कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले 3 महीने में 125 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर 19 मार्च 2026 को 630.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 जून 2026 को 1444.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 87 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। इस साल अब तक पारस डिफेंस के शेयरों में 110 पर्सेंट की तेजी आई है।
4 साल में 410% से अधिक चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज (Paras Defence) के शेयर पिछले 5 साल में 410 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर 17 जून 2022 को 279.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 जून 2026 को 1444.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 390 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1444.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 580 रुपये है।
दोगुना से ज्यादा बढ़ा है देश का डिफेंस प्रॉडक्शन
देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत पुश मिलने से पारस डिफेंस के शेयरों में यह हालिया तेजी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का डिफेंस प्रॉडक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। एक साल पहले के मुकाबले डिफेंस प्रॉडक्शन में 15.6 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में डिफेंस प्रॉडक्शन 1.54 लाख करोड़ रुपये था। वहीं, पांच साल में देश का डिफेंस प्रॉडक्शन दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में डिफेंस प्रॉडक्शन 84,643 करोड़ रुपये था।
2 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। डिफेंस कंपनी ने अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। कंपनी ने जुलाई 2025 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.20 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 46.80 पर्सेंट है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।
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