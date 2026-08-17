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1 शेयर पर 200 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Page Industries Ltd) की तरफ से योग्य निवेशकों को 1 शेयर पर 200 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है
  • कंपनी इसी हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी
Page Industries will give 200 rupee dividend check
Page Industries ने एक शेयर पर 200 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

Dividend Stock: पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Page Industries Ltd) ने फिर से डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 200 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है। इस डिविडेंड के लिए पेज इंडस्ट्रीज ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। आज सोमवार को पेज इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई में स्टॉक 36800 रुपये के स्तर तक खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 37669 रुपये इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया था।

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किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Page Industries dividend record date)

शेयर बाजारों को दी जानकारी में पेज इंडस्ट्रीज की तरफ से बताया गया है कि एक शेयर पर 200 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 19 अगस्त यानी बुधवार को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। इस दिन जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें 200 रुपये का लाभ हर एक शेयर पर मिलेगा।

275 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी (Page Industries dividend)

इससे पहले कंपनी के शेयर 2026 में दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुके हैं। पहली बार कंपनी के शेयर फरवरी में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 125 रुपये का डिविडेंड मिला था। दूसरी बार कंपनी के शेयर मई में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब योग्य निवेशकों को 150 रुपये का डिविडेंड मिला था।

इससे पहले कंपनी के शेयर 2025 में भी कई बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Page Industries share performance)

पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 11 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में पेज इंडस्ट्रीज के शेयरों का दाम 14 प्रतिशत लुढ़क गया है। दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत और तीन साल में 9 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, 5 साल में पेज इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 39 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 10 साल में यह स्टॉक 161 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। यह भी सेंसेक्स इंडेक्स के 178 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में कम है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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