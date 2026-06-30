OYO की पैरेंट कंपनी PRISM ने किया IPO के लिए आवेदन, क्या रितेश अग्रवाल बेचेंगे शेयर?
मुख्य बातें
- OYO IPO News: ओयो की पैरेंट कंपनी PRISM ने आईपीओ के लिए आवेदन कर दिया है
- कंपनी का प्रदर्शन वित्तीय तौर पर पिछले वित्त वर्ष में काफी शानदार रहा है
- प्रिज्म का बिजनेस भी भारत सहित यूरोप में भी तेजी के साथ बढ़ रहा है
OYO IPO News: ओयो की पैरेंट कंपनी प्रिज्म ने आईपीओ के लिए आवेदन कर दिया है। कंपनी ने सेबी के पास अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर जमा कर दिया है। यानी एनएसई, जियो के बाद अब एक और दिग्गज कंपनी का आईपीओ इस साल आ सकता है। बता दें, सेबी के पास किए आवेदन के अनुसार कंपनी 6650 करोड़ रुपये का फ्रेश शेयर जारी करेगी। प्रस्तावित आईपीओ में कोई भी निवेशक अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहा है। इससे लग रहा है कि ऑफर फार सेल का हिस्सा जीरो रहेगा। मौजूदा समय में ओयो का संचालन करने वाली कंपनी प्रिज्म में रितेश अग्रवाल, सॉफ्टबैंक एसवीएफ इंडिया होल्डिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, पीक XV, लाइटस्पीड, Khazanah और Greenoaks Capital शेयर बेच रहे हैं।
कंपनी RHP फाइल करने से पहले 1330 करोड़ रुपये का प्री-आईपीओ प्लेसमेंट करेगी। अगर कंपनी इतना पैसा जुटाने में सफल रहती है तो फ्रेश इश्यू का साइज कम हो जाएगा।
आईपीओ के पैसों से क्या करेगी कंपनी (OYO IPO Updates)
फाइलिंग के अनुसार कंपनी 4987.50 करोड़ रुपये उपयोग मौजूदा उधार के भुगतान के लिए करेगी। वहीं, बाकि बचे फंड्स का प्रयोग कंपनी की तरफ से कॉरपोरेट कार्यों के लिए किया जाएगा।
PRISM की वित्तीय स्थिति कैसी?
दिसंबर 2025 यानी पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों के दौरान कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू 6941 करोड़ रुपये रहा था। जोकि वित्त वर्ष 2025 के पूरे रेवन्यू 6259 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। शुरुआती 9 महीनों के दौरान ओयो की पैरेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट 748 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2025 में यह आंकड़ा 245 करोड़ रुपये रहा था। EBITDA कंपनी का दोगुना होते हुए 2127 करोड़ रुपये पहुंच गया। जोकि एक साल पहले 953 करोड़ रुपये रहा था।
तेजी से बढ़ रहा है OYO की पैरेंट कंपनी का कारोबार (PRISM business)
मौजूदा समय में प्रिज्म कुल 43 ब्रांड्स ऑपरेट कर रही है। कंपनी का कारोबार 35 देशों में फैला है। 31 दिसंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार कंपनी के नेटवर्क में कुल 24303 होटल, 124668 घर लिस्ट थए। प्रिज्म भारत में भी अपने नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है। मार्च 2025 तक कंपनी के पास 1053 होटल का चेन था। जोकि दिसंबर 2025 में बढ़कर 1573 होटल हो गया। प्रिज्म का ग्रॉस बुकिंग वैल्यू 1346 करोड़ रुपये पहुंच गया है। यह स्थिति पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीने के दौरान रहा था। कंपनी का यूरोप बिजनेस भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कंपनी के नए डाटा के अनुसार होम लिस्टिंग बढ़कर 269251 पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।