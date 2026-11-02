इस हफ्ते 350 से ज्यादा कंपनियों के Q2 नतीजे, ITC से SBI और LIC तक पर रहेगी नजर
मुख्य बातें
- Stock Market Updates: इस हफ्ते नतीजों का कैलेंडर ज्यादा व्यस्त रहने वाला है
- मंगलवार और बुधवार को 70 से ज्यादा कंपनियों के नतीजे आने की उम्मीद है, जबकि गुरुवार को 90 से अधिक कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी
- आइए देखें इस हफ्ते का कैलेंडर
शेयर बाजार में इस हफ्ते कंपनियों के तिमाही नतीजों की धूम रहने वाली है। सोमवार, 2 नवंबर से शनिवार, 7 नवंबर तक 350 से ज्यादा कंपनियां अपने वित्तीय नतीजों का ऐलान करेंगी। पिछले हफ्ते भी कंपनियों के नतीजों को लेकर काफी हलचल रही थी, लेकिन इस हफ्ते नतीजों का कैलेंडर और ज्यादा व्यस्त रहने वाला है। मंगलवार और बुधवार को 70 से ज्यादा कंपनियों के नतीजे आने की उम्मीद है, जबकि गुरुवार को 90 से अधिक कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी। आइए देखें इस हफ्ते का कैलेंडर...
सोमवार, 2 नवंबर, 2026
अमीर चंद जगदीश कुमार, Akums ड्रग्स, अमारा राजा, अरविंद फैशन्स, बालाजी अमाइन्स, बाल्मर लॉरी, भारत वायर रोप्स, बिड़ला न्यू, बीएलएस ई-सर्विसेज, बॉश होम कम्फर्ट, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, कॉनकॉर, देवयानी इंटरनेशनल, डॉम्स इंडस्ट्रीज, ईपैक प्री-फैब, एपिग्रल, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, यूरेका फोर्ब्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, फ्यूजन फाइनेंस, GNFC, ग्रैन्यूल्स इंडिया के नतीजे आज आएंगे।
जिन कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे आज आ रहे हैं, उनमें ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज, जीएसएफसी GSFC, हैप्पीएस्ट माइंड्स, आइडियाफोर्ज, ITC, जेके पेपर, जेटीएल इंडस्ट्रीज, कनोहर इलेक्ट्रिकल्स, केईसी इंटरनेशनल, केआरबीएल (KRBL), कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, मैरिको, मोबिक्विक, MOIL, मोल्ड-टेक पैकेजिंग, NALCO, एनएलसी इंडिया, पीसीबीएल, पर्पल स्टाइल लैब्स, पेट्रोनेट एलएनजी, प्रॉक्टर एंड गैंबल हेल्थ, प्रासोल केमिकल्स, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, एसएच केलकर, स्पार्क (SPARC), टाटा इन्वेस्टमेंट, TBO TEK, थॉमस कुक, ट्राइडेंट, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यूनाइटेड फूडब्रांड्स, यूपीएल (UPL), वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, वेसुवियस इंडिया, वीआरएल लॉजिस्टिक्स और वोकहार्ट भी शामिल हैं।
मंगलवार, 3 नवंबर, 2026
आरती ड्रग्स, एआईए इंजीनियरिंग, अजमेरा रियल्टी, एल्काइल अमाइन्स, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स, एंथम बायोसाइंसेज, एएसके ऑटोमोटिव, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग्स, बाटा इंडिया, बायर क्रॉप, बीएलएस इंटरनेशनल, बोडल केमिकल्स, कैमलिन फाइन, चंबल फर्ट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, फ्रैक्चरल एनालिटिक्स, ग्लास वॉल सिस्टम्स, कोल्टे-पाटिल, लक्ष्मी डेंटल, लिंडे इंडिया, लॉयड्स मेटल्स, लुपिन, एमसीएक्स, ग्लोबल हेल्थ, मेट्रोपोलिस, एमजीएल, मिंडा कॉर्प, मोंटे कार्लो के दूसरी तिमाही के नतीजे मंगलवार को आ रहे हैं।
इसी दिन एमपीएस, नेफ्रो प्लस, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, निटको, नॉर्दर्न आर्क, नोवार्टिस इंडिया, एनएसई, पराग मिल्क फूड्स, फाइजर, पोकरना, प्रावेग, प्रिंस पाइप्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेडेमैक मेकाट्रोनिक्स, शालबी, जीएसके फार्मा, ग्रेफाइट इंडिया, एचजी इंफ्रा, हिकल, इंडिक्यूब, जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग, क्लीन मैक्स एनवायरो, कॉस्मो फर्स्ट, डीएएम कैपिटल, डालमिया भारत शुगर, डेटामैटिक्स, धूत ट्रांसमिशन के भी रिजल्ट आएंगे।
ड्रीमफॉक्स, एमक्योर फार्मा, एंड्योरेंस टेक, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, साई सिल्क कलामंदिर, एसकेएफ इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज, सुब्रोस, टैलब्रोस इंजीनियरिंग, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, ट्रांसरेल लाइटिंग, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, वी2 रिटेल, विजया डायग्नोस्टिक्स, वी-मार्ट रिटेल, यथार्थ हॉस्पिटल्स, जेडएफ स्टीयरिंग गियर इंडिया और जाइडस वेलनेस भी अपने नतीजे जारी करेंगी।
बुधवार, 4 नवंबर, 2026
नायका, ओर्कला इंडिया, पीएफसी, पीआई इंडस्ट्रीज, प्रीमियर एनर्जीज, प्रिकोल, रेडिंगटन, रेडटेप, राइट्स, रोलेक्स रिंग्स, कीस्टोन रियल्टर्स, ज्योति लैब्स, केआईएमएस, डॉ. लाल पैथलैब्स, लेंसकार्ट, हरिओम पाइप, हुडको, बीएएसएफ इंडिया, मिसेज बेक्टर्स फूड्स, बायोकॉन, बीईएमएल लैंड एसेट्स, कैपेसिट इंफ्रा, कैरिसिल, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, 63 मून्स के दूसरी तिमाही के नतीजे बुधवार को आएंगे।
4 नवंबर को निवेशकों की नजरें एफकॉन्स इंफ्रा, एलेम्बिक फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, अपोलो टायर्स, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, आशियाना हाउसिंग, ऑरोबिंदो फार्मा, बीएसई, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, सेरा सैनिटरीवेयर, केमप्लास्ट सनमार, कमिंस इंडिया, डाबर, ई-मुद्रा, एंटरो हेल्थकेयर, ईपीएल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, गाजा कैपिटल, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, जीएमएम फॉडलर, गुजरात पीपावाव पोर्ट, जीपीटी इंफ्रा, जीआर इंफ्रा, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, इंडियन मेटल्स फेरो अलॉयज, इंटरआर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, इरकॉन इंटरनेशनल पर भी रहेगी।
वहीं, ISGEC हैवी इंजीनियरिंग, जैन इरिगेशन, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेएम फाइनेंशियल, जेएसडब्ल्यू डुलक्स, जेटीईकेटी इंडिया, मैपमाईइंडिया, मार्क्सन्स फार्मा, क्रेडो ब्रांड्स, एनएचपीसी, निवा बूपा, एनआरबी बेयरिंग्स, सनातन टेक्सटाइल्स, सारेगामा, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, एसजेएस एंटरप्राइजेज, सोमानी सिरेमिक्स, स्टोवक्राफ्ट, टेनेको क्लीन एयर, थंगमयिल ज्वैलर्स, टोरेंट पावर, यूनिकेम लैब्स, यूनिपार्ट्स इंडिया, वारोक इंजीनियरिंग और ज़ाइडस लाइफसाइंसेज भी अपने Q2 नतीजे पेश करेंगी।
गुरुवार, 5 नवंबर, 2026
लेमन ट्री होटल्स, एलजी (LG) इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, LIC, एम एंड एम, BEML, बर्जर पेंट्स, भारत फोर्ज, भारती एयरटेल, आधार हाउसिंग फाइनेंस, एबॉट इंडिया, आदित्य बिड़ला फैशन, डॉ. अग्रवाल हेल्थकेयर, अमागी मीडिया लैब्स, अपोलो पाइप्स, अशोका बिल्डकॉन, एस्ट्रल, एस्ट्राजेनेका फार्मा जैसी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे।
इस दिन एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, भारती हेक्साकॉम, ब्लूजेट हेल्थकेयर, ब्रिटानिया, कैंपस एक्टिववियर, सीगल इंडिया, CESC, इमामी, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट, फोर्टिस हेल्थकेयर, ग्लेनमार्क, गोवा कार्बन, गॉडफ्रे फिलिप्स, गो डिजिट इंश्योरेंस, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, GPT हेल्थकेयर, गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स, हैप्पी फोर्जिंग्स, एचसीसी (HCC), हेल्थकेयर ग्लोबल, हाई-टेक पाइप्स, HPL इलेक्ट्रिक, इगारशी मोटर्स, IKS भी Q2 नतीजे जारी करेंगे।
इंडियन ह्यूम पाइप, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, IPCA लैबोरेटरीज, खादिम, मैथन अलॉयज, वेदांत फैशन्स, एमएम (MM) फोर्जिंग्स, मनीव्यू, संवर्धन मदरसन, एमफैसिस , मुथूट कैपिटल सर्विसेज, मुथूट माइक्रोफिन, NBCC, एनसीसी , ONGC, ओरिएंट पेपर, पटेल इंजीनियरिंग, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, पॉली मेडिक्योर, पावरिका, प्रेस्टीज एस्टेट्स, प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज, रामको सीमेंट्स के भी नतीजे आएंगे।
5 नवंबर को दूसरी तिमाही के रिज्ल्ट जारी करने वाली कंपनियों में रेटगेन, रूबीकॉन रिसर्च, सफारी इंडस्ट्रीज, साई लाइफ साइंसेज, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, शिल्पा मेडिकेयर, शिप रॉकेट, सिग्नेचर ग्लोबल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सुला वाइनयार्ड्स, सुवेन लाइफ, TCI एक्सप्रेस, टीसीपीएल TCPLपैकेजिंग, टीमलीज, टेगा इंडस्ट्रीज, टेक्समैको रेल, थर्मैक्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, टाइन टेक्नोप्लास्ट, टाइटन, टोंबो इमेजिंग, यूग्रो कैपिटल, यूनो मिंडा, वीगालैंड, वीनस पाइप्स, वीएसटी टिलर्स, वीए टेक वाबाग, और विंडलास बायोटेक भी शामिल हैं।
शुक्रवार, 6 नवंबर
गोदरेज एग्रोवेट, हिंडाल्को, होनासा कंज्यूमर, लैंडमार्क कार्स, प्रिसिजन वायर्स इंडिया, प्रिज्म जॉनसन, रेन इंडस्ट्रीज, अनूप इंजीनियरिंग, एस्टर डीएम, आजाद इंजीनियरिंग, बाजेल प्रोजेक्ट्स, ब्लू डार्ट, बॉम्बे डाइंग, बॉश, कैरारो इंडिया, कोहांस लाइफ, डेटा पैटर्न्स, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, ग्लैंड फार्मा, रत्नमणि मेटल्स, स्टार सीमेंट, टीटीके प्रेस्टीज, वोल्टास, वर्धमान टेक्सटाइल्स और वेस्ट कोस्ट पेपर।
शनिवार, 7 नवंबर
सूर्या रोशनी, टाटा केमिकल्स और टाटा स्टील, दिविस लैबोरेटरीज, गोल्डियम इंटरनेशनल, एचबीएल इंजीनियरिंग, प्रोस्टारम इंफो सिस्टम्स।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें