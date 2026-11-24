Nvidia के शेयरों को खरीदने की होड़, Jensen Huang की वापसी से निवेशक गदगद; चेक करें टारगेट प्राइस
मुख्य बातें
- Nvidia Share Price: एनवीडिया के शेयरों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है
- सोमवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 31 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है
- एक्सपर्ट्स को और तेजी की उम्मीद है
Nvidia Share Price: दुनिया भर में इस समय एक नाम काफी चर्चा में है। यह है जेन्सन हुआंग (Jensen Huang) का। एक बार फिर से उन्हें चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का सीईओ नियुक्त किया गया था। इस फैसले का असर कंपनी के शेयरों में देखने को मिला है। सोमवार को स्टॉक की कीमतों में 31 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालिया विवाद के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जेन्सन हुआंग की वापसी ने 70 प्रतिशत तक के नुकसान को भर दिया है। बता दें, कंपनी का मार्केट कैप सोमवार को 3.99 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर था।
2000 के बाद सबसे बड़ी उछाल
सोमवार को एनवीडिया के शेयरों में 2000 के बाद सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है। महज कुछ ही घंटों में कंपनी का मार्केट कैप 92.84 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है। S&P 500 और Nasdaq 100 में भी सोमवार को तेजी देखने को मिली है।
एक्सपर्ट्स बुलिश (Nvidia target price)
Baird इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर काफी बुलिश है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक के लिए न्यूट्रल रेटिंग दी है। हालांकि, इसके बाद भी कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस Baird ने 200 डॉलर प्रति शेयर तय किया है। जोकि मौजूदा स्तर से 19 प्रतिशत अधिक है।
ट्रंप के दबाव के बाद हुई वापसी
कथित तौर पर चीनी जासूस के साथ सम्बंध की खबर सामने आने के बाद एनवीडिया ने हुआंग को पद से हटा दिया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे एनवीडिया को झुकना पड़ा। महज 11 दिन में ही कंपनी ने अपना फैसला बदल दिया। एक बार फिर से हुआंग की सीईओ के तौर पर वापसी हुई है।
33 प्रतिशत लुढ़क गया था कंपनी का शेयर
विवादों के घटना क्रम के सामने आने के बाद कंपनी के शेयरों का दाम दो हफ्तों में 33 प्रतिशत तक लुढ़क गया था। कंपनी के शेयरों का दाम 6 नवंबर को 186.64 डॉलर से घटकर 125.63 डॉलर के स्तर पर आ गया है। कंपनी का मार्केट कैप 1.47 ट्रिलियन डॉलर तक घट गया था।
सोमवार की तेजी के बाद कंपनी का शेयर बाजार में घाटा 70 प्रतिशत तक भर गया। सोमवार को चिप बनाने वाली कंपनी के शेयरों का दाम 31.50 प्रतिशत की उछाल के साथ 165.05 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि, अब भी स्टॉक 6 नवंबर के स्तर से 11 प्रतिशत कम ही है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।