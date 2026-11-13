NSE का शेयर आज पहली बार 2000 रुपये के पार पहुंचा; 52 वीक हाई पर भाव
मुख्य बातें
- एनएसई के शेयर आज पहली बार 2000 रुपये के स्तर को क्रॉस करने में सफल हुए हैं
- आज कंपनी का मार्केट कैप एक वक्त पर 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया था
NSE Share Price: आज शुक्रवार 13 नवंबर को पहली बार एनएसई के शेयरों का दाम 2000 रुपये के पार पहुंचने में सफल रहा। जिसकी वजह से मार्केट कैप भी 5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। हालांकि, दोपहर के वक्त स्टॉक में नरमी देखने को मिली। जिसकी वजह से स्टॉक 2000 रुपये के नीचे के स्तर पर आ गया। बता दें, बीएसई में आज एनएसई का शेयर 1997 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में स्टॉक का दाम 1 प्रतिशत की उछाल के साथ 2007.60 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। एनएसई के शेयरों का 52 वीक लो लेवल 1640.25 रुपये है।
24 सितंबर का हुई थी लिस्टिंग
एनएसई की लिस्टिंग बीएसई में 24 सितंबर को 1800 रुपये प्रति शेयर पर हुई थी। स्टॉक 0.90 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। पिछले 9 कारोबारी दिन में एनएसई के शेयरों का दाम 11.50 प्रतिशत बढ़ा है।
कंपनी के नेट प्रॉफिट में इजाफा
एनएसई के नेट प्रॉफिट में दूसरी तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 23 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक्सचेंज को दी जानकारी में इस कंपनी ने बताया है कि जुलाई से सितंबर के दौरान कुल 2578 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2098 करोड़ रुपये रहा था।
कुल कमाई 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 4554 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, EBITDA दोगुना से अधिक बढ़कर 3079 करोड़ रुपये रहा है। एनएसई का EBITDA मार्जिन 76 प्रतिशत रहा है।
ट्रांजैक्शन चार्ज से कंपनी का रेवन्यू 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3035 करोड़ रुपये रहा है। इस क्वार्टर में कैश मार्केट 1.18 लाख करोड़ रुपये का औसतन ट्रेड वैल्यूम रजिस्टर्ड किया है। बता दें, वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में एनएसई का नेट प्रॉफिट 5698 करोड़ रुपये रहा है। यह पिछली बार की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। वहीं, टोटल इनकम 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 9807 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
इस आईपीओ का साइज 22562 करोड़ रुपये था। एनएसई का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित था। कंपनी ने 1785 रुपये के प्राइस बैंड पर शेयरों की बिक्री की थी। बता दें, आईपीओ को कुल 5.71 गुना सब्सक्राइब किया गया था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।