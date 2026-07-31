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IPO से पहले NSE को लेकर आई दो अच्छी खबर, Q1 में 7% बढ़ा प्रॉफिट, 1 दशक पुराना मामला भी खत्म

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • NSE Q1 Results 2026: एनएसई ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है
  • कंपनी के नेट प्रॉफिट में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है
NSE IPO Updates news
NSE को लेकर दो अच्छी खबर सामने आई है।

NSE Q1 Results 2026: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सात प्रतिशत बढ़कर 3,120 करोड़ रुपये हो गया। आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे एनएसई ने वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 2,924 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। बता दें, एनएसई ने गुरुवार को बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उसकी कुल आय सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़कर 5,252 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,798 करोड़ रुपये थी।

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लेनदेन शुल्क से होने वाली एनएसई की आय बढ़कर 3,623 करोड़ रुपये हो गई, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 3,154 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, डेटा कनेक्टिविटी शुल्क से 258 करोड़ रुपये, ऑपरेटिंग इनवेस्टमेंट इनकम से 234 करोड़ रुपये और डेटा फीड तथा टर्मिनल सेवाओं से 150 करोड़ रुपये की आय हुई।

दशकों पुराने मामले में भी राहत

सेबी ने को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामले में भी सेटलमेंट एनएसई के साथ सेटेलमेंट करने का फैसला किया है। जोकि कंपनी के लिए बड़ी राहत की बात है। इससे अब स्टॉक मार्केट में कंपनी की लिस्टिंग का रास्ता साफ हो जाएगा।

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30 जुलाई को मार्केट रेगुलेटर ने दी जानकारी में कहा है कि 1491.211 करोड़ रुपये के सेटलमेंट पर सहमति हुई है। एनएसई के बोर्ड ने सेटेलमेंट प्रोसेस का अप्रूवल दे दिया है। इस कदम के साथ ही दशकों पुराने कानूनी मामला समाप्त हो गया है। बता दें, एनएसई के आईपीओ को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन किसी ना किसी कानूनी दांवपेंच की वजह आईपीओ में दे हो रही थी।

क्या था मामला?

2015 में एक मामला सामने आया था जिसमें पता चला था कि कुछ ब्रोकर को कंपनी की को-लोकशन की सुविधा मिली हुई थी। जिसका वो लाभ उठा रहे थे। इसके बाद एक बड़ी जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। बता दें, 2009 में एनएसई ने को-लोकेशन की सुविधा शुरू की थी। इसमें सदस्यों को एनएसई परिसर में स्पीड के लिए सर्वर लगाने की सुविधा मिली थी। 6 साल के बाद स्वतत्रंत लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ ब्रोकर्स को जल्दी लॉगइन की सुविधा मिली हुई थी। जिसका वो गलत फायदा उठा रहे थे।

एनएसई ने एक्सपर्ट की एक टीम को गठित किया था। इस कमिटी ने बिना कोई व्यवस्थिति जांच पड़ताल के केस को समाप्त कर दिया था।

एनएसई IPO के लिए तैयारी जोरों पर

जून के महीने में कंपनी ने RHP फाइल किया था। इस ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार कुल 149 मिलियन शेयरों की बिक्री ऑफर फार सेल के जरिए होगी। रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ का साइज 29780 करोड़ रुपये का होगा।

(भाषा के इनपुट के साथ)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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