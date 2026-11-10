24वीं बार कंपनी देने जा रही है डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट इसी नवंबर में ही; 5 साल में स्टॉक 334% चढ़ा
मुख्य बातें
- Nile Ltd ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है
- इसी नवंबर में 24वीं बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी
- इस बार योग्य निवेशकों को 30 प्रतिशत डिविडेंड मिलेगा
Dividend Stock: निवेशकों को लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियों में से एक Nile Ltd ने फिर से डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा हैा कि एक शेयर पर 30 प्रतिशत का डिविडेंड दिया जाएगा। इस लाभांश के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दिया है। बता दें, कंपनी के शेयर 24वीं बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं।
किस दिन है डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट (Nile Ltd dividend record date)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में इस कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 30 प्रतिशत का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 17 नवंबर 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों को डिविडेंड का लाभ लेना है उन्हें एक कारोबारी दिन पहले ही स्टॉक को खरीद लेना होगा। बता दें, इस साल पहली बार कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं।
इससे पहले कंपनी के शेयर 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड बांटा था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया था। यानी पिछले दो साल की तुलना में इस बार कंपनी की तरफ से कम डिविडेंड निवेशकों को बांटा जाएगा।
शेयर बाजार में कैसा है प्रदर्शन (nile share performance)
Nile Ltd के शेयर कल सोमवार को तेजी के साथ बीएसई में 1410.70 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इस उछाल के बाद भी एक साल से शेयरों को होल्ड रखने वाले निवेशकों को पोर्टफोलियो 18 प्रतिशत गिर चुका है। दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 38 प्रतिशत नीचे आ गया है। बता दें, 3 साल में स्टॉक की कीमतों में 70 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
5 साल में पोजीशनल निवेशकों को इस स्टॉक ने 125 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 10 साल में कंपनी के पोजीशनल निवेशकों को 334 प्रतिशत का फायदा हुआ है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।