आज 10% चढ़ा इस टेक कंपनी का शेयर, डिविडेंड देने की तैयारी, आपका है दांव?
मुख्य बातें
- Netweb Technologies के शेयरों की कीमतों में आज 10 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है
- कंपनी के शेयरों का दाम 100 प्रतिशत से अधिक पिछले एक साल में बढ़ा है
Netweb Technologies के शेयरों का दाम आज शुक्रवार को करीब 10 प्रतिशत उछल गया। कंपनी ने 28 जुलाई को तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। जून क्वार्टर के दौरान इस टेक कंपनी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। बता दें, आज बीएसई में नेटवेब टेक्नोलॉजी का स्टॉक 4281.25 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 9.6 प्रतिशत की तेजी के साथ 4697.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
नेट प्रॉफिट में 180% की तेजी
इस कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि अप्रैल से जून के दौरान कुल 85.32 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 180 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पहली तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू 819.69 करोड़ रुपये रहा था। जोकि साल दर साल के आधार पर 172 प्रतिशत बढ़ा है।
नेटवेब टेक्नोलॉजी का EBITDA जून क्वार्टर में 120.52 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के EBITDA में 169 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बता दें, कंपनी को एआई से कमाई सालाना आधार पर 484.20 प्रतिशत बढ़ा है।
क्या करें अब निवेशक?
राइट रिसर्च के फाउंडर सोनम श्रीवास्तव ने कहा कि PAT मार्जिन 10 प्रतिशत को क्रॉस कर गया है। EBITDA मार्जिन 12.50 प्रतिशत से बढ़कर 14.70 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। उनका कहना है कि Nvidia के गठजोड़ कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा।
AT Research and Risk Managers के फाउंडर के अनुसार आदित्य ठुकराल का मानना है कि स्टॉक 5400 रुपये से 3500 रुपये के रेंज में रहेगा। मौजूदा समय में स्टॉक बिकवाली जोन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में निवेशकों के लिए लम्बे समय तक स्टॉक को होल्ड करना सही नहीं रहेगा।
शेयरों का प्रदर्शन शानदार रहा है
बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 44 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, एक साल में स्टॉक का दाम 122 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3.81 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
दो साल में टेक कंपनी का शेयर 96 प्रतिशत और तीन साल में 417 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
लगातार डिविडेंड देती आ रही है कंपनी
बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी ने दो बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है। तीसरी बार डिविडेंड देने की तैयारी में है। अगले महीने की 7 तारीख को कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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