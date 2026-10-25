AI कंपनी ने जारी कर दिया Q2 रिजल्ट, 60% बढ़ा नेट प्रॉफिट; कल फोकस में रहेगा शेयर
मुख्य बातें
- Netweb Technologies India ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है
- तिमाही आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है
AI कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजी ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से कल शनिवार को तिमाही नतीजों की जानकारी दी गई है। तिमाही दर तिमाही के आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 60 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं, रेवन्यू में 61 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
कितना रहा है रेवन्यू (Netweb Technologies India Ltd Q2 Results)
एआई कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि दूसरी तिमाही के दौरान कुल रेवन्यू 1323 करोड़ रुपये रहा है। पहली तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 819 करोड़ रुपये रहा था। नेट प्रॉफिट कंपनी का 60.60 प्रतिशत बढ़ा है। यह पहली तिमाही के दौरान 127 करोड़ रुपये रहा है। पहले क्वार्टर में यह 85.30 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी का EBITDA पहली तिमाही के दौरान 119.80 करोड़ रुपये रहा था। जोकि इस बार 197 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।
इस कंपनी के पास 30 सितंबर 2026 तक कुल 2629 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक था। कंपनी ने बताया है कि 11151.80 करोड़ रुपये का काम पाइपलाइन में है। इसपर बातचीत चल रही है।
AI सिस्टम का कितना योगदान
कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि दूसरी तिमाही में एआई सिस्टम का योगदान 1283.60 करोड़ रुपये रहा है। जोकि ऑपरेटिंग रेवन्यू का 59.90 प्रतिशत है। बता दें, पहली छमाही के दौरान इस कंपनी का PAT 222 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 205.80 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा (Netweb Technologies India Ltd share performance)
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में यह स्टॉक 5.57 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4335.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी 2026 में एआई कंपनी के शेयरों का दाम 41 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल में इस स्टॉक की कीमतों में 15 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, दो साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 64 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 416 प्रतिशत का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।