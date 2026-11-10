इस सरकारी कंपनी के पास 1.26 लाख करोड़ रुपये का काम, शेयरों का दाम ₹100 से कम, आपके पोर्टफोलियो में है क्या स्टॉक?
मुख्य बातें
- NBCC Limited Share price: इस सरकारी कंपनी के पास 1.26 लाख करोड़ रुपये का काम है
- शेयरों का दाम 100 रुपये से भी कम है
NBCC Limited Share price: पब्लिक सेक्टर की कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड की कुल ऑर्डर बुक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बढ़कर 1.26 लाख करोड़ रुपये हो गई। कंपनी को दूसरी छमाही में अधिक ठेके मिलने की उम्मीद है। एनबीसीसी लिमिटेड पीएमसी और इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) तथा रियल एस्टेट कारोबार में सक्रिय है। कल सोमवार को कंपनी के शेयर 2 प्रतिशत की तेजी के बाद बीएसई में 80.40 रुपये के स्तर पर था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
शेयर बाजार में यह कंपनी भी संघर्ष कर रही है। एक साल में पीएसयू स्टॉक का दाम 29 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 2.54 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। दो साल में स्टॉक की कीमतों में 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा चुकी है।
इइस गिरावट के बाद भी पोजीशनल निवेशक खुश हैं। 3 साल में स्टॉक की कीमतों में 79 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। 5 साल में एनबीसी लिमिटेड के शेयरों का दाम 154 प्रतिशत बढ़ा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 34 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है।
कंपनी के सीएमडी ने क्या कहा?
कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के. पी. महादेवस्वामी ने विश्लेषकों से कहा, ‘एनबीसीसी की एकल आधार पर ऑर्डर बुक 1,12,000 करोड़ रुपये और एकीकृत आधार पर 1,26,000 करोड़ रुपये है।’ कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में एकीकृत आधार पर 3,600 करोड़ रुपये के नए ठेके हासिल किए।
बिहार और बंगाल सरकार के साथ बातचीत जारी
महादेवस्वामी ने कहा कि कंपनी बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी (अक्टूबर-मार्च) छमाही में कंपनी को बड़े ठेके मिलेंगे।
नेट प्रॉफिट में उछाल
इस महीने की शुरुआत में एनबीसीसी ने बताया था कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 34 प्रतिशत बढ़कर 209.84 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 156.68 करोड़ रुपये था।
(भाषा के इनपुट के साथ)
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।