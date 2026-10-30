नवरत्न कंपनी ने 3 साल में दिया 242% का रिटर्न, आने वाली है बड़ी खबर; शेयरों पर रखें नजर
मुख्य बातें
- नेशनल एलुमिनियम कंपनी (National Aluminium Company) ने निवेशकों को शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है
- बीता एक साल भी शेयर बाजार में कंपनी के लिए शानदार रहा है
- इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज ने BUY टैग दिया है
नवरत्न पीएसयू नेशनल एलुमिनियम कंपनी (National Aluminium Company) ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस नवरत्न कंपनी के शेयरों का दाम 242 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 228 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों में आने वाले दिनों में हलचल देखने को मिल सकती है। 2 नवंबर को यह कंपनी तिमाही नतीजों का ऐलान करेगी। तिमाही नतीजों के साथ-साथ कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भी फैसला किया जा सकता है।
आज शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में गिरावट
National Aluminium Company के शेयरों में आज शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक बीएसई में आज 319.40 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर करीब 3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 314.55 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया।
एक्सपर्ट्स बुलिश
ब्रोकरेज हाउस ventura ने 29 अक्टूबर 2026 को नाल्को के शेयरों को लेकर टिप्पणी की थी। इस ब्रोकरेज हाउस ने 380 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। Ventura ने 380 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।
पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
बीते 6 महीने में भले ही स्टॉक के शेयरों करीब 21 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 32 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में करीब 12 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 445.10 रुपये और 52 वीक लो लेवल 227.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 57872 करोड़ रुपये का है।
लगातार डिविडेंड भी देती आ रही है कंपनी
इस कंपनी ने निवेशकों नियमित अंतराल पर डिविडेंड दिया है। कंपनी पहली बार इस साल फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 4.50 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया था। दूसरी बार कंपनी मई के महीने में डिविडेंड दिया था। इस बार कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। आखिरी बार अगस्त के महीने में स्टॉक एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को मिला था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।