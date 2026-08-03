16 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन, GMP दिखा रहा है 115 रुपये का फायदा, आज दांव लगाने का आखिरी दिन
मुख्य बातें
- MV Electrosystems IPO: एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स आईपीओ पर अबतक 16 गुना से अधिक बोलियां मिल चुकी हैं
- ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ शानदार प्रदर्शन कर रहा है
IPO News: एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स आईपीओ (MV Electrosystems IPO) पर दांव लगाने की होड़ सी मची हुई है। आईपीओ को दोपहर 12 बजे तक 16 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। ग्रे मार्केट में यह मेनबोर्ड आईपीओ शानदार प्रदर्शन कर रहा है। जिसकी वजह से मजबूत लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं।
दांव लगाने का आज आखिरी दिन
एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स आईपीओ पर दांव लगाने का आज आखिरी दिन है। यह आईपीओ 30 जुलाई को खुला था। निवेशकों के पास आज यानी 3 अगस्त तक का समय है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 400 रुपये से 425 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 34 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14450 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा।
एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 29 जुलाई को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 130.50 करोड़ रुपये जुटाए थे। बता दें, कंपनी ने केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।
ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा है आईपीओ (MV Electrosystems IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 115 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। मौजूदा जीएमपी 27 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दिखा रहा है। कल के मुकाबले आज जीएमपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। MV Electrosystems IPO का सबसे अधिक जीएमपी 133 रुपये रहा है। और सबसे कम जीएमपी 60 रुपये रहा है।
एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स आईपीओ का साइज 290 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। मौजूदा निवेशक एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं।
किस कैटगरी में कितना सब्सक्रिप्शन
रिटेल सेक्शन में आईपीओ को 31 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। वहीं, क्यूआईबी सेक्शन में 1.07 गुना और एनआईआई कैटगरी में 37.26 गुना सब्सक्राइब किया गया है। बता दें, आईपीओ से जुटाए 180 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी वर्किंग कैपिटल के तौर पर करेगी। न्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए कंपनी 21 करोड़ रुपये का उपयोग करेगी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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