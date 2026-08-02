2 दिन में 12 गुना सब्सक्रिप्शन, IPO का GMP पहुंचा 110 रुपये, बंपर फायदे की उम्मीद
मुख्य बातें
- MV Electrosystems IPO आईपीओ का जीएमपी आज 110 रुपये है
- इस आईपीओ को महज दो दिन में ही 12 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया जा चुका है
- निवेशकों के पास दांव लगाने का अभी एक और मौका है
MV Electrosystems IPO ग्रे मार्केट में धूम मचा रहा है। आईपीओ पर दांव लगाने का एक मौका अभी और मिलेगा। इस आईपीओ का साइज 290 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 0.68 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। बता दें, आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। मौजूदा निवेशक एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं।
रिटेल निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 30 जुलाई को खुला था। निवेशकों के पास 3 अगस्त, सोमवार तक दांव लगाने का मौका रहेगा।
दो दिन में ही 12 गुना से अधिक हुआ सब्सक्राइब (IPO News Updates)
आईपीओ को महज दो कारोबारी दिन में 1279 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। रिटेल कैटगरी में सबसे अधिक 42.28 गुना, क्यूआबी में 0.97 गुना और एनआईआई में 16.76 गुना सब्सक्राइब किया गया है। एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 29 जुलाई 2026 को खुला था। कंपनी ने एंकर इनवेस्टर्स से 130.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा है आईपीओ (MV Electrosystems IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ की स्थिति काफी अच्छी है। आईपीओ ग्रे मार्केट में आज 110 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा जीएमपी 25 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। बता दें, आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 133 रुपये प्रति शेयर रहा है। वहीं, सबसे कम जीएमपी 60 रुपये प्रति शेयर रहा है।
क्या है प्राइस बैंड (MV Electrosystems IPO Price band)
एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स आईपीओ का प्राइस बैंड 400 रुपये से 425 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 34 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14450 रुपये का दांव लगाना होगा। केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को आईपीओ का रजिस्ट्रार बनाया गया है। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।
किस काम के लिए होगा पैसों का उपयोग
वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी 180 करोड़ रुपये का प्रयोग करेगी। रिसर्च डिजाइन और न्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 21 करोड़ रुपये का उपयोग होगा। बता दें, 30 जून 2026 तक के डाटा के अनुसार इस कंपनी के पास 921.64 करोड़ रुपये का काम है।
वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी की कुल कमाई 50.57 करोड़ रुपये थी। इस दौरान प्रॉफिट 0.56 करोड़ रुपये रहा था। चिंता की बात यह है कि आखिरी वित्त वर्ष (फाइनेंशियल ईयर 2026) के दौरान कुल 12.63 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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