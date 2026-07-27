1 साल में 127% का रिटर्न, अब फिर से खरीदने की मची होड़, तिमाही नतीजों से गदगद निवेशक
मुख्य बातें
- Multibagger Stocks: सकर हेल्थकेयर के शेयरों की कीमतों में 2026 में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है
- कंपनी के शेयरो में आज उछाल दर्ज की गई है
Multibagger Stocks: मल्टीबैगर स्टॉक Sakar Healthcare के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने जून तिमाही के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है। नेट प्रॉफिट में तेज इजाफा हुआ है। जिसका असर आज कंपनी के शेयरों पर देखा जा रहा है। बता दें, एनएसई में कंपनी के शेयर 817.45 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 4 प्रतिशत की उछाल के साथ 833.90 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
कंपनी के रेवन्यू में 34% का इजाफा (Sakar Healthcare Q1 Results)
Sakar Healthcare ने दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि जून क्वार्टर के दौरान कुल रेवन्यू (ऑपरेशंस) 72.97 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 38 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल में कंपनी का रेवन्यू 72.97 करोड़ रुपये रहा है।
पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 10.28 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.67 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 120 प्रतिशत का इजाफा है। EBITDA में सालाना आधार पर 67 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जून तिमाही में यह 21.25 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Sakar Healthcare Share Performance)
पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1.87 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 2026 में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को अबतक 102 प्रतिशत का फायदा हुआ है। 1 साल में स्टॉक का दाम 127 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 960 रुपये और 52 वीक लो लेवल 311 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 865 करोड़ रुपये का है।
3 साल में मल्टीबैगर स्टॉक का दाम 215 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में स्टॉक की कीमतों में 356 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 52.52 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 47.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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