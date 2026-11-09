1 लाख रुपये को बनाया 6.5 लाख रुपये; 2026 में स्टॉक ने दिया 566% का रिटर्न, कीमत 100 रुपये से भी कम
मुख्य बातें
- Multibagger Stock: 2026 में जिन कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया उसमें से Rajvi Logitrade भी एक है
- स्टॉक की कीमतों में इस साल 566 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
Multibagger Stock: Rajvi Logitrade के लिए 2026 का साल किसी भी सपने से कम नहीं रहा है। इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में इस साल अबतक तूफानी तेजी देखने को मिली है। आज सोमवार को भी इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में यह स्टॉक 82.92 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
2025 में सुस्त थी रफ्तार
इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में 2025 में सिर्फ 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी। तब कंपनी के शेयरों का दाम 10 प्रतिशत बढ़ा था। लेकिन साल बदलते ही इस स्टॉक ने निवेशकों को मालामाल करना शुरू कर दिया। 13 रुपये का स्टॉक 83 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। बता दें, मार्च 2023 में कंपनी के शेयरों का दाम बीएसई में 6.33 रुपये के स्तर पर था। तब से अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1211 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
1 लाख रुपये का 6.5 लाख रुपये बनाया
लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत में जिस भी इनवेस्टर्स ने इस कंपनी में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा उनका रिटर्न 6.5 लाख रुपये के स्तर पर पहुंच गया होगा। 2026 में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 566 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
लॉन्ग टर्में कैसा रहा है प्रदर्शन
दो साल में इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में 634 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, तीन साल में स्टॉक की कीमतों में 1209 प्रतिशत उछाल देखने को मिली है। 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 1342 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल में कंपनी के शेयरों का दाम 1449 प्रतिशत बढ़ा है।
कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 59.46 प्रतिशत है। और पब्लिक के पास 40.54 प्रतिशत हिस्सा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।