2846% का रिटर्न, मल्टीबैदर स्टॉक पहली बार दे रहा बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट नजदीक
मुख्य बातें
- Goldiam International Ltd ने पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है
- कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 साल में 2846% की तेजी देखने को मिली है
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Goldiam International Ltd ने निवेशकों के लिए पहले बोनस शेयर (Bonus Share) का ऐलान किया है। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है। जोकि अगले हफ्ते है। यानी शेयर बाजारों में कंपनी अगले सप्ताह एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेगी।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Goldiam International Ltd bonus share record date)
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में मालामाल करने वाले स्टॉक ने बताया है कि 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 10 जुलाई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास तीन शेयर रहेंगे उन्हें एक बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।
लगातार डिविडेंड भी देती आ रही है कंपनी
Goldiam International Ltd ने निवेशकों को लगातार अंतराल पर डिविडेंड दिया है। आखिरी बार कंपनी 2026 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। कंपनी ने तब एक शेयर पर 2.75 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2025 में कंपनी के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। दोनों बार कंपनी ने एक-एक रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा रहा है? (Goldiam International Ltd Share performance)
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर यह स्टॉक बीएसई में 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 480.65 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते तीन महीने में स्टॉक की कीमतों में 64 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 40 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 507 रुपये और 52 वीक लो लेवल 264.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5427 करोड़ रुपये का है।
10 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 2846% की तेजी
दो साल में Goldiam International Ltd के शेयरों का दाम 192 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 270 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल इस मल्टीबैगर स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 424 प्रतिशत का लाभ मिला है। बता दें, 10 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 2846 प्रतिशत का लाभ हुआ है।
मार्च 2026 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 58.51 प्रतिशत था। वहीं, पब्लिक के पास 41.49 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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